Las cinco rutinas que salvarán tu cabello esta primavera

Dejamos el invierno atrás y damos la bienvenida a la primavera. Más horas de luz, temperaturas más suaves a las que debemos adaptarnos. Este proceso, que comúnmente se conoce como la astenia primaveral, cursa con síntomas como el cansancio, la irritabilidad o la dificultad para concentrarse. Ajustar nuestros relojes biológicos a la estación en la que nos encontramos tiene consecuencias en algunas estructuras externas de nuestros organismo como es el cabello que ve afectado su ciclo natural.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), cada cabello pasa por tres fases a lo largo de su desarrollo: una etapa de crecimiento, que puede durar entre dos y seis años; una fase de transición, de unas tres semanas; y una fase final de reposo y caída, conocida como , que se prolonga durante tres o cuatro meses. Durante este proceso podemos llegar a perder entre 80 y 100 pelos al día que nuestro organismo repondrá con un nuevo ciclo de crecimiento. Un ciclo que puede verse alterado por momentos de adaptación fisiológico como el que se vive en primavera, haciendo más evidente la caída y el debilitamiento del cabello, aunque sea durante un tiempo limitado.

Para prevenir y evitar que el cabello se debilite y se caiga más de lo normal en primavera hay algunos hábitos saludables que son muy efectivos y que favorecen el equilibrio del ciclo capilar.

1.- Mantener horarios de descanso regulares y mantener una buena higienes del sueño es una de las medidas para cuidar y proteger el equilibrio de nuestro pelo, pero también de otras estructuras como la piel y la uñas. Y es que un descanso de calidad ayuda a regular las hormona relacionadas con el estrés y el cortisol, cuyo desequilibrio puede influir en el ciclo de crecimiento del folículo piloso.

2.- Alimentar nuestro cabello con los nutrientes que más le gustan. La alimentación es la principal gasolina de nuestros organismo y su calidad repercute en todas las estructuras del cuerpo, también en el cabello. Consumir alimentos ricos en proteínas, hierro, zinc, biotina y vitaminas del grupo B, presentes en pescados, huevos, legumbres, frutos secos o verduras de hoja verde, ayuda a favorecer la síntesis de queratina y a proporcionar al folículo los nutrientes necesarios para mantener un crecimiento saludable.

3.- Los masajes también son para el cabello. Animar la circulación en el cuero cabelludo es una de las herramientas más eficaces para compensar los cambios hormonales y la fatiga propios de la astemia primaveral.

4.- Mimos tras el frío invierno-. La meteorología de los meses de invierno puede debilitar la fibra capilar. Por eso con la llegada de la primavera darle un respiro al pelo y limitar el uso de las herramientas térmicas o tratamientos químicos y promover la nutrición tópica ayudan al cuero cabelludo y la fibra capilar a recuperar para te de su integridad.

5.- La suplementación puede marcar la diferencia. Usar un complemento diseñado específicamente para fortalecer y nutrir el cabello como Enervital Capilar de MundoNatural. Su formulación es rica en nutrientes esenciales como la biotina y minerales como zinc y selenio. Su composición destaca sobre otros suplementos ya que contiene péctidos bioactivos de queratina a través de unas de las tecnologías más novedosas y eficaces del mercado como es la tecnología Cynatine®.

Estos componentes son fundamentales para el mantenimiento de un cabello sano, ya que contribuyen al ciclo vital del folículo piloso y al fortalecimiento de la estructura capilar. Con la toma de dos cápsulas diarias el cabello gana densidad y brillo al tiempo que se reduce la caída del cabello después de tan sólo unas semanas de su consumo.

En parafarmaciamundonatural.com el equipo de asesores nos puede ayudar a combinar la suplementación con los mejores productos de cosmética natural que no agreden si no que nutren y cuidan nuestro cabello como es el caso del Champú y acondicionador sólido anticaída que combina las propiedades hidratantes del bambú, con la ortiga, que aumenta el flujo de sangre al cuero cabelludo y oxigena los folículos capilares, mejorando la circulación .