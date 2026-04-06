Hace ya más de 2.400 años que Hipócrates aseguró que "toda enfermedad empieza en el intestino" y una de las grandes enfermedades del siglo XXI es la ansiedad.

También esta, su tratamiento y curación, empieza por cuidar el sistema digestivo, eje central de la salud física y de la mental.

Es en el intestino donde se producen el 80 por ciento de los neurotransmisores que intervienen en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Cuando se produce el desequilibrio de los neurotransmisores (gaba, serotonina, dopamina, noradrenalina, entre otros), pueden aparecer síntomas de ansiedad o depresión, a menudo acompañados de alteraciones del sueño, sensación de agotamiento, irritabilidad y falta de concentración.

Entender este complejo entramado de vasos comunicantes nos permite ampliar nuestra visión de cómo debemos enfrentar la ansiedad y el estrés.

Según los últimos datos la prevalencia de los trastornos de ansiedad en España se sitúa en torno al 12,6% en la población general, afectando de manera más acusada a las mujeres (16,5%) que a los hombres (8,7%). Estos trastornos muestran un aumento progresivo con la edad y son una de las principales causas de consulta en Atención Primaria. Esta es la razón para que abordajes integrales donde la alimentación y el cuidado de la flora intestinal son altamente funcionales para resolver una patología que en muchas ocasiones se enquista durante años e incluso se cronifica.

Alimentación y suplementación: nuestros mejores aliados

El propio Hipócrates también decía que, "tu alimento sea tu medicina", y es que lo que comemos, si elegimos bien en el supermercado, puede funcionar como un auténtico medicamento.

Así, los alimentos que mejor cuidan nuestro intestino son los fermentados como el yogur o el kéfir, que aportan bacterias vivas que equilibran la flora intestinal. Tampoco pueden faltar los alimentos ricos en fibras como verduras, hortalizas y frutas que son el alimento preferido de las bacterias intestinales. Y para combatir la inflamación, el aceite de oliva virgen extra o los pescados ricos en omega-3 se convierten en aliados imprescindibles para nuestro bienestar físico y mental.

Para complementar y potenciar la función de la alimentación es importante contar con un buen suplemento que nutra y equilibre la flora intestinal. Para que la elección que hagamos sea la más eficiente debemos buscar un producto que combine prebióticos y simbióticos. En este caso destaca Simbioline Megaflora de MundoNatural, que además contiene inulina y vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del intestino impactando directamente en nuestro sistema nervioso.

Simbioline Megaflora

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