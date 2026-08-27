El adiós definitivo a la caspa

La caspa puede convertirse en un problema recurrente: desaparece después de utilizar un tratamiento y, pasado un tiempo, vuelve a aparecer. En Es Salud, de esRadio, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y Adrián González, director de comunicación de Laboratorios Mundo Natural, explicaron qué ocurre en el cuero cabelludo y qué pautas pueden ayudar a mantenerlo en mejores condiciones.

Por qué aparece la descamación

Durante el programa se señaló a la levadura Malassezia furfur como uno de los microorganismos relacionados con la aparición de la caspa. González explicó que este microorganismo puede proliferar en determinadas condiciones del cuero cabelludo y favorecer la descamación. "Quien fabrica la caspa es la Malassezia furfur, es una levadura de la familia de los hongos", afirmó.

El experto relacionó su presencia con una mayor disponibilidad de determinados ácidos grasos en la piel. "Esta levadura es mucho más propensa a sobrevivir y se acantona y produce bastante todo lo que es la descamación del cuero cabelludo, que es la famosa caspa", explicó.

Esta circunstancia ayuda a entender por qué un tratamiento puede conseguir que la descamación disminuya, pero no necesariamente impide que vuelva a aparecer. El cuidado del cuero cabelludo, por tanto, no termina cuando desaparecen las escamas visibles.

Cuando la caspa desaparece y después vuelve

Uno de los motivos de consulta planteados en el programa fue precisamente la recurrencia. Un oyente explicó que llevaba años utilizando champús anticaspa y que conseguía mejorar durante determinados periodos, aunque el problema terminaba regresando.

"Durante un tiempo desaparece algo, parece que recupera parte de la integridad de su cuero cabelludo, pero que después vuelve", relató Lucía Prieto al presentar la consulta.

González explicó que el abordaje planteado en el programa combina una primera fase destinada a controlar la descamación con otra posterior de mantenimiento.

En este contexto mencionó el champú sólido acondicionador anticaspa de Mediterraneus, que contiene resina de mastija. Según explicó, esta sustancia se utiliza por su acción sobre la piel y el cuero cabelludo.

"¿Por qué utilizamos este principio activo? Porque quien fabrica la caspa es la Malassezia furfur", señaló. El producto incorpora además extractos de caléndula, cacao, coco y rosa mosqueta, que fueron descritos durante la emisión como componentes destinados al acondicionamiento del cabello y del cuero cabelludo.

El mantenimiento después del tratamiento

Para evitar que el problema vuelva a repetirse, González también habló de la Solución micelar Posidonia de Mediterraneus.

Su propuesta consiste en utilizar este producto una vez controlada la caspa como parte del cuidado posterior. "Una vez que lo resuelva, utiliza de forma frecuente este tratamiento micelar", indicó.

El tratamiento puede aplicarse directamente sobre el cuero cabelludo mediante un masaje, según explicó. La finalidad que se planteó durante la emisión es contribuir al mantenimiento del equilibrio de la microbiota cutánea.

González resumió esta estrategia al hablar de la necesidad de evitar que el problema entre en un ciclo continuo: "Desaparece por el tratamiento, después vuelve a salir y después nada".

Por tanto, la conversación no se centró únicamente en eliminar las escamas que ya han aparecido, sino también en el cuidado posterior del cuero cabelludo.

Un problema que también afecta al cabello

Otro de los aspectos abordados fue el efecto que pueden tener algunos tratamientos sobre el aspecto del pelo. Lucía Prieto apuntó que determinados champús anticaspa pueden dejar el cabello "muy pajizo, muy poco hidratado".

González explicó que, en el caso del champú mencionado durante el programa, la formulación incorpora ingredientes destinados también a acondicionar. "Estos son ricos en vitaminas, antioxidantes, estabilizadores de la piel y además deja mejor confort, hidratación y sedoso el cuero cabelludo", afirmó al referirse a los aceites y extractos incluidos en el producto.

Prieto destacó precisamente esta diferencia entre actuar sobre la descamación y mantener al mismo tiempo el cuidado cosmético del cabello: "Cuidado y además bienestar", señaló durante la conversación.

El objetivo, según lo planteado en el programa, es que el tratamiento del cuero cabelludo no implique descuidar el cabello. Por eso se habló de una formulación que combina la acción anticaspa con ingredientes acondicionadores.