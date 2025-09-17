Comprar el iPhone 17: las falsas preventas y sorteos fraudulentos

La expectación por el lanzamiento del nuevo iPhone 17 está siendo aprovechada por ciberdelincuentes que han multiplicado las estafas en Internet. Según datos de Kaspersky, han proliferado webs fraudulentas, falsas loterías y supuestos programas de "probadores" que buscan robar datos personales y bancarios de los usuarios más impacientes por hacerse con el nuevo dispositivo de Apple.

Una de las trampas más comunes son las páginas que imitan a la tienda oficial de Apple e invitan a reservar el iPhone 17 "antes de que se agote". En realidad, se trata de portales falsos diseñados para sustraer datos de tarjetas de crédito en el momento del pago.

Sorteos fraudulentos que prometen entregar iPhones gratis

También circulan sorteos fraudulentos que prometen entregar iPhones gratis como premio. Para participar, los usuarios deben rellenar encuestas con datos personales y pagar supuestas tasas de envío. Estas páginas suelen incluir falsos comentarios de supuestos ganadores, que refuerzan el engaño.

Otro fraude en auge es el de los programas de "probadores". Los estafadores convencen a los usuarios para entregar sus datos y pagar una tasa de envío con la promesa de recibir un iPhone 17 de prueba. El resultado es el mismo: el teléfono nunca llega y la víctima termina recibiendo spam o nuevos intentos de phishing.

"Los ciberdelincuentes se alimentan del entusiasmo que generan los grandes lanzamientos de productos. Hemos visto cómo estas tácticas han evolucionado hacia páginas muy elaboradas que parecen auténticas", alerta Tatyana Shcherbakova, analista de Kaspersky.

Cómo evitar caer en el fraude con los iPhone 17

La compañía de ciberseguridad recomienda a los usuarios comprar únicamente en la web de Apple o en distribuidores oficiales, verificar siempre las direcciones URL antes de introducir datos y desconfiar de cualquier mensaje inesperado que ofrezca premios o descuentos. Además, aconseja activar la autenticación en dos pasos en Apple ID y revisar con frecuencia las cuentas bancarias para detectar movimientos sospechosos.

Con las preventas del iPhone 17 ya en marcha y un gran volumen de usuarios dispuestos a reservar el dispositivo, las estafas seguirán multiplicándose. La clave, insisten los expertos, está en la cautela: pensar antes de hacer clic y desconfiar de lo que parece demasiado bueno para ser verdad.