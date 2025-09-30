Menú
La taberna de los cancelados o un manual para dejar de ser de izquierdas

Se tarda en descubrir que bajo el ropaje de las izquierdas late un corazón totalitario que quiere que lo individual, lo constitutivo de la conciencia, desaparezca.

Berlin, East side gallery | Unsplash/derek braithwaite

Acaba de publicarse el nuevo libro de José Luis Roldán Murillo, que transitó desde la licenciatura en Derecho y la abogacía laboralista al Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía, de la que llegó a ser Director General de la Función Pública hasta su dimisión en 1991. Fue colaborador de esta casa y, jubilado ya, se afana en la publicación de libros, una de sus grandes pasiones. Su nueva entrega se titula: Doctrina tabernaria y otras apacibles ocurrencias para lectores desocupados y candorosos

El primero, un libro de versos, se llama Nostalgias, lamentos y pesares y fue debidamente tratado en estas páginas. En sus poemas sentía, se quejaba, cantaba. Bilis con ironía. Este es su complementario porque ahora anota, medita, escarba en la razón, describe, trata de encontrar sentido, explicación, razón de ser a ese vivir descalabrado que le ha tocado a un creciente grupo de la generación española de los 70 (que aquí del 68 no hubo ninguna).

