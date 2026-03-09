¿Prohibir a Platón?

Uno de los mejores libros de historia que he leído últimamente es de una de las peores historiadoras que he conocido en los últimos tiempos. La paradoja radica en la distancia entre lo que Josephine Quinn escribió en Cómo el mundo creó Occidente y sus intenciones declaradas. Quinn pretendía "deconstruir" el mito de la supremacía occidental en el plano intelectual, centrado en el eje grecorromano desde Platón hasta Cicerón. Sin embargo, pese a su esfuerzo por "decolonizar" los estudios académicos —la moda imperante en la izquierda que domina la universidad—, la profesora de Oxford ha acabado rendida, domesticada y humillada por aquellos a quienes quería derrotar de su pedestal histórico. Matar a Platón está fuera del alcance de profesoras que no son más que una nota a pie de página junto al filósofo ateniense, donde se apiñan todos los que han intentado acabar con Aristocles, desde figuras mucho más eminentes y peligrosas como Nietzsche y Heidegger hasta la historiadora oxoniense.