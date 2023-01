Los más peques no se levantan fácilmente por las mañanas, puesto que, aún no han desarrollado este hábito que tienen muchos adultos. Por este motivo, lo mejor es comprar un buen reloj despertador infantil como el Teknofun Pokémon Pikachu , que permitirán que los más pequeños puedan madrugar y que no se les peguen las sábanas, además de tener un diseño infantil que les va a hacer mucha gracia. Y gracias a este tipo de relojes los más peques podrán aprender a ser más puntuales, generando un sentimiento de responsabilidad.

¿Cuáles son los mejores relojes despertadores infantiles del mercado?

Encontrar un buen reloj despertador infantil no siempre es sencillo, en especial porque hay muchas opciones diferentes en el mercado. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado las 9 mejores opciones del mercado para que puedas escoger fácilmente. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Reloj despertador infantil Teknofun Pokémon Pikachu

Reloj despertador infantil Teknofun Pokémon Pikachu

Sin duda alguna este es uno de los mejores relojes despertadores infantiles que podremos encontrar en el mercado. Es de la colección de productos Pokémon de calidad, y que es completamente oficial. Sirve tanto de decoración como de luz de noche para los niños pequeños, lo que permite que duerman cómodamente. Tiene un diseño con un Pikachu dormido, lo que permite que se tenga un bonito elemento decorativo.

Es ideal para todos los fans de Pokémon, lo que permitirá que se pueda conseguir una gran practicidad. El producto es completamente oficial. Este modelo permite una programación sencilla de alarma y radio FM. Cuenta con un consumo de 50W, y puede funcionar con baterías o directamente conectado a la fuente de alimentación.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es ideal para los amantes de Pokémon, cumple con su función con creces y es mejor usarlo con cable en lugar de usarlo con baterías". Por otra parte, destacan que "funciona a pilas, y para conectarlo a la corriente hay que comprar el adaptador, su diseño es muy bonito".

2. Reloj despertador infantil Woukksy Unicornio

Reloj despertador infantil Woukksy Unicornio

Este es un modelo de reloj despertador infantil, el cual tiene una función de repetición y de cuenta atrás. Se puede seleccionar en la pantalla el formato de 12 o 24 horas y es un modelo simple y práctico para utilizarlo. Viene con una luz infantil de 3 colores, y bastará con pulsar la cabeza del unicornio para encender y apagar la luz por la noche fácilmente. Si se pulsa la cabeza del unicornio durante mucho tiempo, se puede regular el brillo de la luz.

Este reloj es completamente inalámbrico y se puede recargar fácilmente, además de contar con un modo de ahorro de energía. Carga mediante un cable tipo C incluido, y puede durar hasta 1 semana de uso con una sola carga debido a su gran capacidad de 1200mAh. Está fabricado en ABS y silicona, siendo seguro para los niños, y también es una bonita decoración para cualquier habitación.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene varias temperaturas de color, se recarga fácilmente mediante USB C, es muy suave y con una hermosa fabricación". También destacan que "esta es una lámpara muy bonita, la luz está siempre encendida y es muy agradable especialmente para los niños pequeños".

3. Reloj despertador infantil Lexibook Nintendo Super Mario RL800NI

Reloj despertador infantil Lexibook Nintendo Super Mario RL800NI

Se trata de un modelo de despertador que es muy bonito, y que acompañará a los niños a la hora de dormir. Cuenta con una pantalla LCD retroiluminada que indicará la hora de forma digital y con números grandes que hace que se pueda leer fácilmente incluso en la oscuridad. Tiene la opción de despertarse con los sonidos extraídos del universo de Super Mario, lo que te permitirá conseguir una gran experiencia.

La alarma se puede detener fácilmente presionando sobre el reloj o sobre el personaje, por lo que es fácil de utilizar. Cuenta con función de repetición de alarma, para garantizar que el niño se levante por las mañanas. Su alimentación es mediante 3 pilas AA, las cuales no están incluidas, y viene con un indicador de consumo de la batería. Este reloj está disponible con diferentes personajes de películas y series para que puedas escoger el que más te guste.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "su uso es fácil e intuitivo, le encanta a los niños, y es muy fácil de ver gracias a los números grandes que presenta la pantalla". Además, destacan que "es fácil de usar, ideal para los fans de super Mario, y tiene la melodía del videojuego".

4. Reloj despertador infantil Homealexa XR-MM-C03

Reloj despertador infantil Homealexa XR-MM-C03

Este es un reloj despertador infantil que se puede controlar por tiempo durante 30 minutos / 60 minutos. Esta es una lámpara que tiene luces de colores suaves que ofrece a los pequeños un compañero amable cuando están aprendiendo a dormir solos. Simplemente se puede agitar el reloj cuando suene la alarma, y así ingresará al modo de repetición, que volverá a sonar después de cinco minutos.

Si el reloj no se mueve durante 3 minutos este se apagará de forma automática. Este reloj está configurado en el modo de ahorro de energía de forma predeterminada y la pantalla no aparece. Incorpora una batería de litio de 2000mAh de alta calidad, y se puede conectar mediante su adaptador de interfaz USB. Se puede configurar en dos alarmas y se puede seleccionar entre 6 tonos diferentes, ajustando el volumen del tono y apagarlo cuando lo desees.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es muy bonito, hay que ir probando hasta conseguir que el despertador funcione y es de una buena calidad". Por otra parte, destacan que "la batería le dura un montón, es fácil de configurar, muy bonito y es precioso, así como funcional".

5. Reloj despertador infantil LEMNOI SG5

Reloj despertador infantil LEMNOI SG5

Se trata de un reloj despertador infantil que cuenta con una amplia pantalla digital LED, y que mostrará el icono del sol a la hora de despertar y de la luna para acostarse. Es ideal para que los niños aprendan los conceptos de levantarse o quedarse en la cama. Viene con una luz nocturna de 5 colores diferentes y que se puede ajustar en 3 niveles de brillo diferentes. Los efectos de iluminación y la pantalla LED se pueden apagar por separado.

Cuenta con un total de 7 sonidos diferentes, para que escojas el que mejor se ajuste a tus necesidades. Además, se puede ajustar el volumen entre los 15 y los 60 decibelios, y se puede tener música de fondo para dormir toda la noche o por un rato. Se pueden configurar dos despertadores diferentes según las necesidades que tengas, y se pueden retrasar 9 minutos gracias a su botón de repetición. Tiene formatos de hora de 12 y 24 horas, y funciona con una batería recargable de 1200mAh que admite hasta 100 horas de uso.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un reloj despertador infantil que tiene un diseño moderno e infantil, que está inspirado en un conejito, y tiene unas formas redondeadas muy bonitas". También destacan que "es un reloj despertador infantil bonito de color blanco que imita a un conejito con orejas que se iluminan".

6. Reloj despertador infantil PROKING XR-MM-C1903

Reloj despertador infantil PROKING XR-MM-C1903

Este es un reloj despertador de muy buena calidad, y cuenta con una luz de amanecer que se encenderá gradualmente durante los 10 minutos antes. Para la función de repetición bastará con agitarlo, y la alarma se pospone por 5 minutos. La alarma se apagará después de 3 retrasos de la repetición. Se puede establecer una hora de alarma para los niños en el día escolar, y se puede ajustar para que la alarma suene de lunes a viernes o a sábado dependiendo de tus necesidades.

Funciona también como una luz nocturna en la habitación de los niños, para acompañar a los niños a la hora de dormir. Esta luz se puede configurar para que permanezca encendida de 1 a 60 minutos dependiendo de lo que busques. Tiene una pantalla que se muestra durante 40 segundos cuando suena la alarma, lo que permite que se pueda conseguir una gran comodidad.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un modelo pequeño, es lindo, y se puede programar la luz para que se apague de forma automática". Además, destacan que "cumple con lo que dice, funciona bastante bien, y a los niños les encanta".

7. Reloj despertador infantil AZALEE Dinosaurio

Reloj despertador infantil AZALEE Dinosaurio

Se trata de un reloj despertador infantil que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio, y que permite establecer dos alarmas al mismo tiempo. Ofrece la libertad para alternar entre fines de semana y los días de escuela. Si se presiona el botón de la luz nocturna se puede posponer la alarma por 5 minutos. Cuenta con diferentes tonos y sonidos, y también muestra la temperatura interior.

Tiene una pantalla digital que se puede programar de 1 a 59 minutos, para que la luz se apague de forma automática cuando se apague el tiempo. Cambia automáticamente en 3 colores de luces, y se puede encender y apagar fácilmente la luz cuando desees. Este reloj incorpora una batería de litio de 2000mAh de capacidad, que permite la carga a través del puerto USB, y está fabricado con ABS y silicona por lo que es completamente apto para los niños.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tiene una luz de noche integrada, su pantalla es muy bonita y tiene la opción de que la pantalla se apague automáticamente". Por otra parte, destacan que "es un modelo muy útil, fácil de usar y tiene un total de 2 alarmas que se pueden programar por separado".

8. Reloj despertador infantil Lexibook RL977UNI

Reloj despertador infantil Lexibook RL977UNI

Este es un modelo de reloj despertador infantil que cuenta con un sistema de proyección, y que tiene un bonito diseño de unicornio. Tiene una pantalla LCD retroiluminada en color azul, lo que facilitará ver la hora incluso en la oscuridad. Permite una proyección en el techo en 3 colores diferentes, y un temporizador automático de 5, 15 y 30 minutos, para que se apaguen las luces de forma automática.

La alarma tiene una función de repetición, que permite que puedas despertar muy suavemente a tu pequeño. Cuenta con botones grandes, y es seguro para que los niños lo utilicen en cualquier momento. Funciona con 3 pilas AAA que no están incluidas, y cuenta con una garantía de 2 años. Está disponible con diferentes estilos para que puedas escoger el que más le guste a tu peque.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tiene una relación calidad-precio bastante buena, cumple con su función, y es fácil de utilizar". Por otra parte, destacan que "está bastante bien, tiene un diseño muy bonito que le encanta a las niñas".

9. Reloj despertador infantil Ayybboo Analógico

Reloj despertador infantil Ayybboo Analógico

Si estás buscando un reloj despertador infantil barato, no cabe duda de que este es una gran opción a tener en consideración. Esto debido a que es un modelo con un diseño de balón de fútbol, que es colorido, y que ayudará a tus hijos a leer, aprender y a comprender la hora. Es un modelo completamente silencioso, con un sistema de movimiento de cuarzo preciso y superior, por lo que no hará tictac.

Este reloj tiene una función de luz nocturna, y con presionar el botón superior se podrá ver la hora claramente cuando está oscuro. Se puede presionar el botón superior para posponer la alarma por 5 minutos, y tiene un sonido agradable. Funciona con 1 pila AA que no viene incluida en el reloj.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "está muy bien, es un reloj sencillo pero que cumple al mismo tiempo con su funcionalidad". Además, destacan que "tiene un bonito diseño, con una figura de balón y los números en diferentes colores".

Recomendaciones para comprar un reloj despertador infantil: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un reloj despertador infantil tienes que fijarte en algunos aspectos que resultarán cruciales para elegir bien. Dentro de los principales a tener en consideración estarán los siguientes:

Uso que se le dará

Estos aparatos son bastante sencillos de utilizar, pero todo dependerá de las funciones que necesites para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus necesidades. Estos relojes suelen tener una luz nocturna que permiten que los niños puedan dormir de forma más cómoda y tranquila.

Además, debes fijarte si atiene opción para la programación de varias alarmas, o si se pueden cambiar los tonos de alarma. Dependiendo de los hábitos del niño estos aspectos influirán más o menos en la decisión de compra.

Batería

En caso de que utilice una batería, existen modelos que funcionan con una batería recargable que se carga por USB. Estos suelen ser la mejor alternativa que podrás encontrar, en especial porque la duración de la batería será mucho mayor.

Por otra parte, están los modelos que llevan pilas, y en estos casos algunos funcionan enchufados a la corriente. De esta forma, si te quedas sin electricidad el despertador seguirá funcionando, y en todos los casos, estos modelos pueden llegar a ser muy prácticos.

Nivel de ruido

Los niveles de ruido que emite la alarma son importantes, porque deben ser suficientes para despertar al peque. Sin embargo, lo ideal es que la alarma tenga un nivel de ruido alrededor de los 56dB, lo que será más que suficiente para que puedas despertar a los niños.

Debes fijarte si el despertador permite graduar el nivel de ruido de la alarma, y si se puede posponer la alarma para que siga sonando después.

Luz

Muchos son los modelos que tienen una luz nocturna, con la cual se puede conseguir una iluminación tenue que permita dormir mejor. En todo caso, lo ideal es que el nivel de brillo de esta luz sea graduable porque así se ajustará más fácil. Además, algunos modelos tienen diferentes colores de luces que permiten conseguir una gran versatilidad.

¿Qué es un reloj despertador infantil?

Los relojes despertadores infantiles básicamente son una variación de un despertador normal, y que puede estar inspirado en personajes de caricaturas. Estos relojes permiten que los más peques se puedan despertar fácilmente mediante un sonido, y algunos emplean luz.

Normalmente son aparatos que son completamente programables, por lo que puedes elegir la hora a la que sonará el reloj despertador. Algunos incluso te permiten diferenciar entre los días de escuela y fines de semana, para que se puedan ir adaptando los horarios de los niños pequeños de una forma más sencilla.

¿Para qué sirve un reloj despertador infantil?

La función principal de este tipo de despertadores es conseguir que los niños se levanten temprano para ir a la escuela. Sin embargo, dependiendo del modelo también pueden tener otras opciones diferentes, como servir de luz nocturna para ayudar a conciliar el sueño.

Existen múltiples modelos y diseños diferentes, los cuales dependerán en gran medida de los gustos que tengan los más peques. Incluso algunos tienen la opción de proyectar formas y figuras en el techo, lo que permitirá que se pueda conciliar el sueño más fácilmente.

¿Son mejores los modelos digitales o analógicos?

Esta es una gran duda que puede surgir, y todo dependerá de lo que quieras y del modelo que más te guste. Normalmente, para los niños es más fácil leer la hora en un reloj digital, y estos suelen incluir muchas más funciones frente a los analógicos.

Esto hace que sean la opción preferida por muchas personas, y algunos pueden funcionar conectados a la red eléctrica o directamente con una batería recargable. Por su parte, los modelos analógicos suelen ser bastante limitados, y pueden tener una sola alarma, funcionan con pilas y normalmente incluyen una luz que se encenderá únicamente por unos segundos cuando se presiona un botón.

¿Es bueno usar el móvil como despertador infantil?

Los smartphones cada vez tienen más funciones, pero recuerda que, estamos hablando de niños pequeños. Para los más peques, lo ideal es optar por un reloj despertador infantil en lugar de dejar una alarma puesta en el móvil en el cuarto del niño.

Esto se debe a que el móvil puede llegar a generar distracción, o incluso interrumpir el sueño de los más peques cuando llegue algún mensaje o notificación. Además, será mejor evitar estos dispositivos que generan radiación para los más peques de la casa, porque así evitarás problemas de salud a largo plazo.

Ventajas de los relojes despertadores infantiles

Existen múltiples ventajas de optar por un reloj despertador infantil, y dentro de las mismas nos encontraremos con:

Permiten que los niños establezcan rutinas y se despierten a tiempo para el colegio.

El uso de los mismos es bastante sencillo.

Suelen ser baratos.

Sin embargo, debemos tener en consideración que, dependiendo del modelo escogido, puede tener más o menos funciones, por lo que es recomendable buscar uno que se ajuste a tu niño. Además, tienen diseños muy bonitos que pueden dar alegría a la decoración del cuarto.