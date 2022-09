Las tazas son recipientes que nos permiten contener diferentes líquidos, bebidas o infusiones para nuestros desayunos o para nuestro día a día. Pero sin duda es el recipiente favorito de los amantes del café. Y para disfrutar de un buen café con alegría, nada mejor que tener una taza de café original como la DISOK Time for Coffee , que te permitirá disfrutar de tu café de una forma muy agradable y con una taza única.

Las tazas de café originales pueden contener diferentes dibujos o mensajes que pueden llegar a resultar graciosos, siendo elementos muy simpáticos para toda ocasión. Sin embargo, existe una gran variedad de opciones entre las cuales escoger por lo que no es fácil tomar una decisión de compra.

Así que, si quieres comprar tazas de café originales a un buen precio y con unos diseños muy bonitos, te invitamos a que sigas leyendo.

Tazas de café originales:

1. Taza de café original DISOK Time for Coffee

Este es un lote de 4 tazas diferentes, que tienen frases relacionadas con el café. Vienen en 4 colores diferentes, con un acabado mate, y vienen en una presentación de cajas de cartón Kraft con ventana, y tienen unas medidas de 8,5 x 6,5 cm. Están fabricadas en cerámica de buena calidad, que es apta tanto para el microondas como para el lavavajillas.

Su diseño contemporáneo las hace perfectas para cualquier hogar o para utilizarlas en la oficina de forma efectiva. Tienen una capacidad de 250ml, lo que permitirá que se ajusten a todo tipo de bebidas que prefieras de una forma bastante efectiva. Su relación calidad-precio es muy buena, y la altura de cada una es de 6,5 cm.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son bonitas, perfectas para café y cortado, siendo unas tazas que son muy cómodas". También destacan que "estas tazas son bonitas, de muy buena calidad, y tienen una presencia genial a la hora de usarlos". Estas tazas son de una capacidad más pequeña que las tazas de desayuno normales, pero con mayor capacidad que las de café expreso.

2. Taza de café original SPOTTED DOG GIFT Company CUP-222-HORSE-MX4

Sin duda este es un juego de tazas de café originales, que tienen un diseño hermoso y extravagante. Cuentan con una base blanca, con una gran variedad de diseños de caballos, que son ideales para cuando te gusta la equitación. Son unas tazas de la más alta calidad, y están fabricadas en material porcelánico a prueba de arañazos, y con asas para disfrutar de bebidas calientes sin que te vayas a quemar las manos.

Es un modelo perfecto para el café de la mañana o para una taza de té por la tarde, adaptándose a la perfección a tu cocina. Estas tazas son aptas tanto para el lavavajillas como para el microondas, por lo que tendrás una total comodidad a la hora de utilizarlas. Cada taza tiene un peso de 340 gramos y tienen una capacidad de 370ml, cuando se llenan hasta la parte superior, y el material porcelánico del que están fabricadas es muy resistente.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "tienen una muy buena calidad de cerámica y sus dibujos son preciosos". Por otra parte, destacan que "son unas tazas muy bonitas para hacer un regalo, y son ideales para los amantes de los caballos". Estas sin duda son unas tazas de café originales que debes considerar, en especial para los amantes de los caballos.

3. Taza de café original GS1 Spain MOL3D Cafecito Tomar Debemos

Se trata de una taza de porcelana que tiene una calidad premium, y que es altamente resistente y elegante. Esta taza de porcelana cuenta con una capacidad de 330ml, y sirve para café, té, bolígrafos, o para cualquier uso que quieras darle. Tiene las medidas habituales de las tazas para tomar un café o una infusión, y es apta para el microondas y para el lavavajillas. El estampado es de muy buena calidad, siendo totalmente resistente a los arañazos por lo que será muy duradero.

Su diseño es muy original, minimalista y divertido, y te permitirá comenzar tu día con energía, además de que viene muy bien protegida. Ofrece una calidad de impresión muy alta por sublimación, y la imagen se integra en la propia taza, para obtener una calidad premium, con colores vivos e intensos durante toda su vida útil. Además, es perfecta para todos los amantes de Star Wars, gracias a su diseño de Baby Yoda.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy bonita para seguidores de Star Wars, siendo ideal para hacer un regalo especial". Además, destacan que "tiene una gran originalidad, es un detalle que es muy simpático y que es perfecto para regalo, siendo totalmente resistente al lavavajillas". Esta es una taza que es muy bonita, especialmente para todos los que son fans de Star Wars.

4. Taza de café original La mente es Maravillosa 8437016537145

Esta es una taza fabricada en porcelana premium de alta calidad, y que es resistente y elegante. Tiene un diseño que es muy bonito, con un dibujo y un texto que está relacionado con el café lo que hace que sea encantadora. Tiene un tamaño de 8x10x12 cm, y la capacidad de la misma es de 330ml. Es totalmente multiusos, lo que permitirá que se pueda conseguir una gran versatilidad.

Es totalmente compatible con el microondas y el lavavajillas, siendo un regalo perfecto para iniciar el día con energía. Para su fabricación se utiliza la técnica de sublimación, por lo que el dibujo de la porcelana no se percibe al tacto. Además, es muy resistente a los lavados, por lo que durará perfectamente varios años. Está disponible en una gran variedad de diseños para que puedas escoger el que mejor se ajuste a nuestros gustos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es una taza muy bonita, puedes elegir el diseño que se adapte a la ocasión específica de forma muy fácil". Por otra parte, destacan que "está muy bonita, bien imprimida y la caja viene con mensajes bonitos". Esta es una taza que sin duda es de las mejores que podremos encontrar y que tiene una gran calidad en su impresión.

5. Taza de café original MUGFFINS 463

Se trata de una taza de cerámica de alta calidad, que tiene un diseño en tinta sublimable con una frase que es cómica. Es resistente al lavavajillas y al microondas, con un fondo blanco y una capacidad de 350ml, lo que permite que se pueda usar para tu café diario. Es una taza que es completamente multiusos, para que disfrutes de un momento fantástico en cada momento.

Son ideales para hacer un regalo sencillo y original, que permitirá que hagas reír a la persona que la recibirá con su gracioso mensaje. Viene en una caja muy protegida, lo que evitará que se rompa, y que al mismo tiempo tiene un diseño sencillo y minimalista para regalar fácilmente. Es un regalo que es muy duradero y que tiene un diseño único e inigualable.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "esta taza es un regalo que es muy original, y es ideal para las mañanas, además de que soporta bien la limpieza del lavavajillas". También destacan que "es una taza muy divertida, es de cerámica aguantando bastante bien, y puedes usarla a diario sin que se vaya a deteriorar". Esta taza es un regalo que es muy divertido, original y no se estropea rápidamente.

6. Taza de café original MUGFFINS S8S9-09

Esta es una taza que cuenta con un diseño de muy alta calidad, lo que permite que puedas conseguir un estilo único en la misma. Tiene una frase muy simpática que sacará risas a muchas personas, y está fabricada en cerámica de alta calidad. Su diseño se aplica mediante sublimación, lo que hace que sea totalmente resistente al microondas y lavavajillas. Su capacidad es de 350ml, lo que permite que se pueda utilizar en cualquier ocasión.

Será un regalo perfecto para todos los amantes de los gatos, siendo un regalo que será completamente inolvidable, único e ideal para el uso diario. Es una taza que viene muy bien empacada, por lo que no se romperá durante el transporte, y viene perfecta para regalarla de una forma muy cómoda.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado esta taza son muy positivas, asegurando que "es una taza muy chula, siendo perfecta para regalar a parientes o amigos que tengan la misma cara que el gato". Además, destacan que "este es el mejor regalo que puedes encontrar para una persona gruñona, siendo muy útil y graciosa". Esta es una taza perfecta para el desayuno, y viene muy bien embalada para evitar que sufra cualquier tipo de daños.

7. Taza de café original LIBERGRAFIC Ojalá Fuese Cerveza

Se trata de una taza de café original que tiene una excelente relación calidad-precio, y que está fabricada en cerámica de alta calidad. Es un regalo que será muy original, e incluye en el interior una bolsa de chuches, lo que hace que sea perfecta para hacer un regalo de cumpleaños. Está personalizada con una frase, se puede meter en el microondas o en el lavavajillas, porque la tinta con la que se imprime es totalmente resistente al calor.

Se trata de una taza personalizada con frase original, que es un regalo con el que se puede sorprender de una forma diferente a una persona. Es un regalo muy original, y con gominolas que permitirá que quien la reciba se alegre. La impresión se realiza con técnicas de última generación, lo que permitirá que la impresión perdure en el tiempo, y que no se vaya a deteriorar en absoluto, incluso con el uso diario.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un regalo que gusta mucho, tiene una muy buena calidad y es una taza que es muy original". Por otra parte, destacan que "esta taza tiene un acabado perfecto y muy original, siendo ideal para los amantes de la cerveza". Sin duda es una gran opción a considerar, en especial cuando necesitamos una taza de buena calidad con un diseño especial.

8. Taza de café original MUGFFINS 4

Si estás buscando una taza de café original barata, y que tenga un diseño muy simpático para utilizarlo en la oficina, no cabe duda de que esta será una gran opción. Está fabricada en cerámica de muy alta calidad, lo que hace que sea completamente resistente al microondas y lavavajillas.

Tiene una base blanca, y una frase impresa junto con un diseño de una silla, que será muy gracioso para utilizar en tu oficina todos los días y hacer sonreír a tus compañeros de trabajo. Cuenta con una capacidad de 350ml, lo que hace que sea perfecta para todo tipo de líquidos, y su impresión es muy duradera sin deteriorarse rápidamente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "la taza es muy bonita, está bastante bien y es completamente recomendable". También destacan que "es una taza de muy buena calidad, la impresión por dos lados es bastante buena y el embalaje es muy resistente". Esta es una taza perfecta para utilizar en el trabajo, y es ideal si buscas una taza de café original barata y de buena calidad.

Recomendaciones para escoger una taza de café original para ti o para regalar: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una taza de café original para tomar el café o disfrutar de cualquier tipo de bebida, tendrás que fijarte en algunos aspectos importantes. Dentro de los principales a tener en consideración estarán:

Diseños

Debemos fijarnos en el diseño que mejor se ajuste a nuestras necesidades, algunos únicamente tienen imágenes o fotografías en las mismas. Otras tienen frases que puede ser muy simpáticas, algunas son sarcásticas e incluso podremos encontrar tazas que son muy divertidas y graciosas.

Podremos encontrarnos con diferentes opciones de tazas, pero sin duda las tazas blancas son las más vendidas. Además, porque estas vienen personalizadas con diferentes estilos, y son muy resistentes y duraderas al paso del tiempo.

Capacidad

Todo dependerá del uso que vayas a darle a la taza, aunque si la buscas para tu café o chocolate caliente este es un aspecto muy importante. Debes asegurarte de tener una taza que tenga por lo menos 200ml de capacidad para que sea multifunción.

Para que puedas disfrutar de cualquier tipo de líquidos lo ideal será optar por tazas de una capacidad de 350ml. Además, debes asegurarte de que tengan una buena oreja, así como un borde que sea más grueso, para que puedas degustar tus bebidas sin riesgo de quemarte.

Grosor

Normalmente no le prestamos atención a este tipo de aspectos, siendo este un factor fundamental a considerar. Los principales grosores que podremos encontrar serán:

Gruesas: estas son ideales si buscamos mantener calientes nuestras bebidas, Sin embargo, si son demasiado gruesas pueden ser incómodas cuanto apoyamos nuestra boca para beber.

estas son ideales si buscamos mantener calientes nuestras bebidas, Sin embargo, si son demasiado gruesas pueden ser incómodas cuanto apoyamos nuestra boca para beber. Finas: con cómodas y agradables cuando las usamos para beber, pero conservarán el calor por muy poco tiempo, por lo que se recomiendan más para bebidas frías.

con cómodas y agradables cuando las usamos para beber, pero conservarán el calor por muy poco tiempo, por lo que se recomiendan más para bebidas frías. Equilibrados: estos son modelos que vienen con paredes gruesas para mantener el calor, pero con bordes finos para que resulten cómodas, siendo estas las que son las preferidas por la mayoría de los usuarios.

Asa

Es un aspecto al que no se le presta suficiente atención, y que tiene una gran importancia, porque de esto dependerá que no nos vayamos a quemar. Debes asegurarte de que la taza que vas a comprar tenga un asa que esté suficientemente separada de la taza para evitar el calor y al mismo tiempo tiene que ser muy resistente para que no se vaya a romper con el uso diario.

¿Qué son las tazas de café originales?

Las tazas de café originales, normalmente son tazas que se emplean para degustar un buen café, con un diseño o frase que será muy agradable. Estas tazas no solo destacan los matices del café, sino que también permiten tener un elemento muy bonito y divertido en el cual beber.

Suelen estar fabricadas en porcelana, en especial porque sobre este material es sobre el que se pueden aplicar la mayoría de técnicas de personalización. Además, se adaptan a la perfección para el uso en casa o en el trabajo, y seguramente le sacarán una sonrisa a quien las vea o las reciba como un regalo.

¿Para qué sirven las tazas de café originales?

Los usos de las tazas de café originales no se ven limitados únicamente a disfrutar el café de la mañana, en especial porque la mayoría tienen una buena capacidad. Estas tazas pueden ser utilizadas para todo tipo de bebidas o infusiones, por lo que serán una gran opción en cualquier momento que lo desees.

Además, al tener diseños que resultan muy graciosos y atractivos, este tipo de tazas también se pueden utilizar como un elemento decorativo más en nuestro hogar. Incluso algunas pueden ser utilizadas para sostener bolígrafos, por lo que los usos que tienen estas tazas son múltiples y muy variados.

Ventajas que tienen las tazas de café originales

Existen múltiples ventajas que tienen las tazas personalizadas, en especial si las vamos a usar para tomar café y son de buena calidad. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Retienen fácilmente la temperatura, los aromas y el sabor.

Son completamente reutilizables.

Encontramos una gran variedad de diseños.

Son altamente resistentes al lavavajillas y al microondas.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que las tazas están fabricadas en porcelana, que es un material que es no resiste los golpes. Por este motivo, debemos tener en consideración este aspecto si queremos que nuestras tazas duren por mucho más tiempo. Además, si escogemos mal estas tazas, el sabor podría empeorar, al igual que el aroma si se llega a escoger de una forma errónea.

¿Qué material es mejor para las tazas de café?

El material del que esté hecha la taza influirá significativamente en el sabor de nuestro café. Dentro de los principales materiales que encontramos en este tipo de tazas estarán:

Cerámica o porcelana: son de las más recomendables, porque su textura es suave, y pueden mantener el café caliente durante mucho tiempo. Además, es un material que no absorbe ni imparte olores o sabores, dejando el café con el gusto que debe tener.

son de las más recomendables, porque su textura es suave, y pueden mantener el café caliente durante mucho tiempo. Además, es un material que no absorbe ni imparte olores o sabores, dejando el café con el gusto que debe tener. Vidrio: este material no retiene muy bien el calor, lo que hará que el café vaya cambiando de sabor a medida que se enfría. Además, no es muy común encontrar tazas personalizadas con diseños originales en este material.

este material no retiene muy bien el calor, lo que hará que el café vaya cambiando de sabor a medida que se enfría. Además, no es muy común encontrar tazas personalizadas con diseños originales en este material. Acero inoxidable: son versátiles, y son buenas para usarlas como tazas de viaje. Sin embargo, el revestimiento interior puede romperse y filtrarse en nuestro café.

son versátiles, y son buenas para usarlas como tazas de viaje. Sin embargo, el revestimiento interior puede romperse y filtrarse en nuestro café. Plástico: esta es una opción bastante económica, pero normalmente tienen químicos que reaccionan al calor, y por este motivo, pueden liberar sustancias nocivas para la salud.

esta es una opción bastante económica, pero normalmente tienen químicos que reaccionan al calor, y por este motivo, pueden liberar sustancias nocivas para la salud. Papel: no son muy buenos aislantes, por lo que el café se enfriará rápidamente. Además, es un material poroso que absorbe los aromas y sabores, por lo que puede darle un regusto extraño a nuestro café.

De todos los materiales, no cabe dudas que la porcelana es la mejor alternativa que podremos encontrar. Sin embargo, hay que fijarnos bien en que sea de buena calidad, para evitar que tenga desperfectos y que sea lo suficientemente duradera.

¿Cómo limpiar correctamente una taza de café?

Las tazas de café de porcelana normalmente se van tornando negras en su interior, bien sea por el té o el café que consumimos en ellas. Incluso si las lavamos en el lavavajillas, estas se pueden ir manchando y no quedarán tan blancas como quisiéramos, por lo que lo mejor es limpiarlas de la siguiente manera:

Pon la tasa en inmersión en agua, y agrega 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Deja las tazas de agua en remojo en esta mezcla durante 30 minutos.

Saca las tazas y lávalas a mano o en el lavavajillas.

Una vez terminado el proceso podremos ver como las tazas estarán como nuevas.

Con esta sencilla técnica podrás asegurarte de tener unas tazas perfectamente blancas por mucho más tiempo.