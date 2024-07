Llega Deadpool y Lobezno: Top 10 de cómics sobre los dos antihéroes de Marvel

9 / 10

Lobezno de Daniel Way

El Lobezno de Daniel Way: ¿Una etapa para entrar en los cómics de Logan? No es mala opción para una lectura suelta. Eso sí, se necesitan conocimientos previos del personaje. Panini publica un primero tomo con la etapa de Way al frente de Logan y publicará más en el guturo. Como dibujantes destacan artistas como Steve Dillon (Predicador).