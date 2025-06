La RAE explica por qué se dice "aguja e hilo" pero "agua y hielo"

Una de las dudas más frecuentes en español es la confusión entre la conjunción "y" o "e" cuando la siguiente palabra empieza por "h" o vocal. ¿Cuál se debe utilizar? ¿Hay diferencias?

La Real Academia Española (RAE) ha compartido una publicación en X (antiguo Twitter) sobre esta duda lingüística: "¿Por qué es «aguja e hilo», pero «agua y hielo»?" Según la institución, "la conjunción «y» pasa a «e» ante palabras que empiezan por [i] («aguja e hilo»), pero no si la palabra siguiente comienza con diptongo de [i] más otra vocal («agua y hielo»)".

Asimismo, la RAE ha explicado que "con aquellas palabras que, como hiato o ion, pueden articularse con hiato ([i-á-to], [i-ón]) o con diptongo ([yá-to], [yón]), es válido el uso de e (si se pronuncia un hiato) o de y (si se pronuncia un diptongo): diptongo e hiato o diptongo y hiato; moléculas e iones o moléculas y iones".

Por su parte, la Fundéu ha destacado que "según indica la Ortografía de la lengua española, la conjunción y cambia a e cuando la siguiente palabra empieza por i (o hi), sin diptongo: «mató e hirió», «geografía e historia»…"

Extranjerismos y excepciones

Por otro lado, cuando los extranjerismos se pronuncian como una "i" aunque se escriban con "e", "sigue vigente la regla, aunque por tratarse de una voz extranjera el sonido /i/ inicial no se escriba como i o hi: Escriba su teléfono e e-mail (la e de e-mail se pronuncia [i] en inglés)".

En este sentido, la elección de una conjunción u otra depende de la pronunciación y no de la escritura, pues si la "h" es aspirada o un término no se pronuncia como "i", también se debe utilizar la conjunción "y", tal como ha indicado la RAE con los respectivos ejemplos: "En esa fecha se produjo el encuentro entre Franco y Hitler", "Hasta el momento ha sacado dos discos: Life y I adore you".

Además, la Fundéu ha indicado que "esta norma tiene excepciones, como los términos hiato e ion, que pueden articularse con diptongo (/hiá-to/, /ión/) o con hiato (/hi-á-to/, /i-ón/) y, por tanto, mantener la y («diptongo y hiato») o sustituirla por e («diptongo e hiato»), respectivamente".

¿Qué son las conjunciones?

La función de las conjunciones es unir dos elementos sintácticos –palabras, oraciones, etc.–, por lo que utilizarlas correctamente es primordial para que el discurso tenga sentido y promover así el buen uso del español. La conjunción "o" indica una opción o alternativa entre distintas posibilidades ("Cine o teatro"); la "u", cuando la siguiente palabra empieza por "o"; "y" para añadir palabras e información; y "e" (como alternativa a "y") cuando la siguiente palabra empieza por el sonido "i".

Siguiendo estas indicaciones, debe escribirse: "Pablo e Irene" (no "Pablo y Irene"), "Agua y hielo" (no se cambia porque comienza con diptongo), "Presencial u online" (no "presencial o online"), "700 u 800" (no "700 o 800").