Pitahaya, pitaya o pitajaya: la RAE aclara cuál es la forma correcta

Aunque ambas palabras son correctas, la Real Academia Española (RAE) y el Diccionario de americanismos coinciden en que la forma más extendida y preferida es "pitahaya", con "h". Esta es la denominación más común para referirse a la exótica fruta tropical también conocida como "fruta del dragón", cultivada en regiones de América Central, el Caribe y el sudeste asiático.

El Diccionario de la lengua española (DLE) y la RAE registra tanto "pitahaya" como "pitaya" y, aunque ambas son válidas, recomienda el uso de "pitahaya" por ser la forma tradicional y de empleo generalizado en la mayoría de los países hispanohablantes. Ejemplos de uso serían: "El batido de pitahaya se ha puesto de moda por sus propiedades antioxidantes" o "La pitahaya roja es una de las más apreciadas por su sabor y color".

"Pitahaya", "pitaya" y "pitajaya" son correctas

Por su parte, la forma "pitaya" también está aceptada y es muy utilizada en México y otras zonas de América Latina, donde la simplificación de la "h" responde al uso popular y a la evolución natural del término. Además, el Diccionario panhispánico de dudas recoge una tercera variante, "pitajaya", que refleja la pronunciación aspirada de la "h" en algunas áreas dialectales del Caribe y América del Sur.

#ConsultasDeLaSemana | ¿Se escribe «pitahaya» o «pitaya»? Tanto «pitahaya» como «pitaya» se registran en el «DLE» y en el «Diccionario de americanismos», si bien se da preferencia en ambas obras a «pitahaya». pic.twitter.com/jtnuF8Wxwx — RAE (@RAEinforma) October 26, 2025

En definitiva, las tres formas, "pitahaya", "pitaya" y "pitajaya" son correctas, aunque la RAE da preferencia a la primera por ser la más reconocida y extendida en el ámbito hispánico. En la mesa o en el diccionario, esta fruta puede tener distintos nombres, pero su color y sabor siguen conquistando paladares en todo el mundo.