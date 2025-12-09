Nuevo berrinche de Luis García Montero con el director de la RAE, un "abogado de negocios"

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha vuelto a cargar contra el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, esta vez por la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. En un encuentro con los medios, García Montero ha señalado que se ha enterado por terceros de que se celebrará en Panamá: "El Instituto Cervantes tiene dos situaciones. La primera, que se entera porque se lo comentan otras academias, que el director de la Academia de la Lengua Española, por su cuenta, ha decidido que sea en Panamá (el próximo CILE). A partir de ahí tenemos, uno, no ofender a Panamá porque nos interesan las relaciones internacionales y no permitir las ofensas a una institución de Estado, como el Instituto Cervantes, a la que tiene acostumbrado el director de la Real Academia Española".

En un encuentro para hacer balance del curso, el director del Cervantes ha asegurado que "sigue manteniendo" sus declaraciones sobre el director de la RAE, que recibieron la condena unánime de los académicos insistiendo en que la institución necesita un "filólogo de calidad" y no "un abogado de negocios".

García Montero ha explicado que corresponde al Instituto Cervantes proponer a las Academias de la Lengua Española una sede porque la Secretaría General del Congreso Internacional de la Lengua Española está a cargo de su institución. "Fue (el Cervantes) quien puso en marcha el CILE en su fundación en 1997, hace ahora 37 años", ha añadido.

La polémica entre ambos directores se remonta al pasado mes de octubre, cuando García Montero atacó a Muñoz Machado refiriéndose a él como un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". Durante el CILE en Arequipa (Perú) se mantuvo la tensión entre ambas instituciones, aunque posteriormente no se habían producido más declaraciones.