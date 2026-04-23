Ni "los ultimátum" ni "ultimatos": este es el plural recomendado

Es una palabra frecuente en noticias de política internacional y negociaciones diplomáticas, pero su plural sigue generando dudas y usos inconsistentes en prensa y conversación cotidiana. La confusión no suele afectar al significado, aunque sí a la corrección del texto, especialmente en contextos formales.

Cuando hablamos de "ultimátum", nos referimos a una advertencia final en la que una parte exige el cumplimiento de unas condiciones bajo amenaza de consecuencias. Es un término habitual en escenarios de tensión política, conflictos entre países o decisiones negociadas al límite.

Un término con origen diplomático y militar

Según la Real Academia Española, "ultimátum" es un latinismo adaptado al español que designa una declaración definitiva en la que se fijan condiciones ineludibles antes de emprender acciones hostiles. Su uso está muy ligado al lenguaje diplomático y militar, aunque también ha pasado al lenguaje cotidiano con un sentido más general de exigencia final.

El problema aparece cuando se utiliza en plural, ya que en muchos textos se mantiene la palabra sin cambios, algo que no se ajusta a la recomendación académica actual.

La forma correcta del plural

El Diccionario panhispánico de dudas explica que los latinismos y palabras procedentes de otras lenguas que terminan en "-m" suelen formar el plural añadiendo una "s". Siguiendo este criterio, la forma adecuada es "ultimátums".

Esta recomendación coincide con la Nueva gramática de la lengua española, que admite la existencia de usos variables, pero señala como preferible la forma con "s" en el español actual.

Otras formas menos habituales

Existe la adaptación "ultimato", con su plural "ultimatos", que ajusta completamente el término al español. Sin embargo, su uso es muy minoritario y no ha llegado a consolidarse en el lenguaje habitual, por lo que aparece poco en medios o textos formales.

En la práctica, es frecuente encontrar frases como "los ultimátum del gobierno" o "varios ultimátum diplomáticos". Aunque se entienden sin problema, desde el punto de vista normativo lo recomendable sería utilizar "ultimátums".