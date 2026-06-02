Frodo, Sam, Luffy, Nami y Romita Jr: la Comic Con de Málaga anuncia qué días irán sus estrellas

La San Diego Comic-Con (SDCC) Málaga 2026 ha dado el pistoletazo de salida para su esperada segunda edición. La organización del evento anunció en su momento los nombres más importantes de cara a su cartel de invitados. La gran cita tendrá lugar del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y ya se conoce cuándo irán sus estrellas.

"Soy muy sensible a lo que pudo salir mal y que a los fans no les gustó. Me encantaría que este año nos dieran una oportunidad para volver. Entenderé tanto si nos la dan como si deciden esperar a una tercera edición, pero creo que este año va a merecer la pena estar en Málaga del 1 al 4 de octubre", dijo Fernando Piquer, director de SDCC Málaga 2026.

Vamos por partes:

Frodo y Sam, Elijah Wood y Sean Astin

Los protagonistas de El Señor de los Anillos, que interpretaron a Frodo y Sam, firmarán autógrafos y participarán en paneles los días 3 y 4 de octubre. Son dos de los grandes atractivos del evento ya que la obra de Tolkien y, por supuesto, las películas de Peter Jackson nunca han perdido vigencia. Se esperan grandes colas para conseguir una instantánea o una foto con los portadores del Anillo Único.

En el capítulo cine, la ganadora del Óscar Mira Sorvino y el actor Jason Lee estarán presentes el jueves 1 y el viernes 2 de octubre. Este último compartirá jornadas con el director de cine de culto Kevin Smith, que también ha tenido papeles importantes como guionista de cómics.

'One Piece', otro de los reclamos

El manga arrasa y ahora lo hace la serie de televisión de Netflix. El viernes 2 de octubre estarán Emily Rudd e Iñaki Godoy, los actores principales que interpretan a Nami y Luffy respectivamente.

La organización también ha desvelado nombres clave para los amantes de la animación y la novela gráfica. El actor de voz John DiMaggio (Futurama, Hora de Aventuras) asistirá el 2 y 3 de octubre, mientras que la ilustradora Mingjue Helen Chen participará los cuatro días del evento.

También se contará con la presencia histórica de Yoichi Takahashi, creador de la mítica serie de manga Oliver y Benji, y del legendario dibujante de cómics estadounidense John Romita Jr. Estarán durante toda la Comic-Con.

Sin duda será una gran oportunidad para conocer a los ídolos de muchos seguidores del género.