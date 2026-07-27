¿"Suricata" o "suricato"? La RAE aclara cuál es la forma correcta

Series, documentales y redes sociales han popularizado a este pequeño mamífero africano, pero también han hecho surgir una duda lingüística recurrente: ¿se llama "suricata" o "suricato"? La respuesta no es tan sencilla como parece, ya que las dos formas están admitidas por la Real Academia Española (RAE), aunque presentan algunos matices en su uso.

El Diccionario panhispánico de dudas explica cómo debe emplearse cada una de ellas y recomienda mantener la misma elección a lo largo de un mismo texto para evitar incoherencias.

"Suricata", la forma más habitual

Según esta obra académica, suricata puede utilizarse como sustantivo epiceno, es decir, una palabra con un único género gramatical que sirve para designar tanto a machos como a hembras.

Puede emplearse en masculino ("un suricata") o en femenino ("una suricata"), aunque el uso en femenino es el más frecuente.

Si se quiere precisar el sexo del animal, basta con añadir los especificadores macho o hembra. Así, son correctas expresiones como "una suricata macho" o "una suricata hembra".

También es correcta la forma "suricato"

La variante suricato, menos habitual, también está admitida por la Academia.

En este caso puede funcionar igualmente como epiceno masculino, de modo que expresiones como "un suricato macho" o "un suricato hembra" son correctas.

No obstante, el Diccionario panhispánico de dudas añade otra posibilidad: utilizar "suricato" para referirse a la especie en general o a los ejemplares machos, mientras que "suricata" se reserva para las hembras.

Como ejemplo propone la frase: "Una suricata jugaba con las crías mientras un suricato excavaba el suelo".

Lo importante es mantener la coherencia

La RAE subraya que todas estas opciones son correctas desde el punto de vista lingüístico.

Por ello, la recomendación no es elegir una forma concreta, sino mantener la misma denominación a lo largo de todo el texto, evitando alternar "suricata" y "suricato" sin un criterio claro.