¿Se escribe "souvenir", "suvenir" o "recuerdo"? Cómo acertar este verano

Llega el verano y con él los viajes, las escapadas y las vacaciones. Y también una costumbre que se repite cada año: comprar un pequeño objeto del lugar que hemos visitado para llevarlo a casa y regalarlo a familiares y amigos o conservarlo como recuerdo. Pero, ¿cómo debemos llamar correctamente a ese objeto según la RAE: souvenir, suvenir o recuerdo?

La adaptación suvenir y la voz recuerdo son alternativas posibles al término francés souvenir, utilizado habitualmente para referirse a este tipo de objetos vinculados a los viajes y las vacaciones.

En noticias sobre turismo es frecuente encontrar este término en frases como "La industria del souvenir se reinventa más allá del imán de nevera", "El récord de gasto turístico en España impulsa la industria del souvenir" o "Souvenirs turísticos para perros y gatos: el último grito en recuerdos de viaje".

Para reflejar la pronunciación aproximada de este galicismo, se puede emplear la adaptación suvenir, que prescinde de la "o" original. Es una adaptación similar a la que se ha producido en otras palabras procedentes de otras lenguas, como glamur y gurmé.

Además, esta forma tiene su propio plural en español. Según recoge el Diccionario panhispánico de dudas, el plural de suvenir es suvenires. Por tanto, cuando se opta por la adaptación española, lo adecuado es utilizar esta forma en plural y no mantener la grafía francesa souvenirs.

Pero no es la única posibilidad. También se puede recurrir directamente a la palabra recuerdo, una voz española que permite expresar el mismo concepto sin necesidad de utilizar el término francés. El diccionario académico recoge, entre otras acepciones, "cosa que se regala en testimonio de buen afecto" y "objeto que se conserva para recordar a una persona, una circunstancia, un suceso, etc."

Así, cuando alguien vuelve de sus vacaciones con un imán de nevera, una figura, una pieza de artesanía u otro objeto adquirido durante el viaje, puede referirse a él como suvenir o como recuerdo.

Por ello, en los ejemplos anteriores se podría haber escrito "La industria del suvenir se reinventa más allá del imán de nevera", "El récord de gasto turístico en España impulsa la industria del recuerdo" y "Suvenires turísticos para perros y gatos: el último grito en recuerdos de viaje".