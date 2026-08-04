¿"Cúters" o "cúteres"? La RAE aclara cuál es el plural correcto de "cúter"

Hay objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana y que utilizamos casi sin reparar en cómo se llaman. Es el caso del "cúter", una herramienta habitual en oficinas, colegios, comercios o trabajos de bricolaje que permite cortar distintos materiales con una hoja afilada. Pero, cuando hablamos de varios, ¿debemos decir "cúters", "cúteres" o simplemente "cúter"?

La palabra "cúter", que alude a un instrumento con el que cortar, cuenta con dos plurales posibles en español: "cúteres" y "cúters". Ambas formas son correctas y deben escribirse con tilde. Lo que no es adecuado es dejar el sustantivo invariable y decir "los cúter".

En los medios de comunicación pueden encontrarse diferentes formas de utilizar esta palabra. Así, aparecen frases como "Fin a los cúter en las farmacias", "Este set de cúteres es la alternativa a las tijeras de toda la vida" o "Se prohíben en cabina objetos como hojas de afeitar o cúters".

La palabra procede del inglés cutter, pero el español ha adaptado su grafía como "cúter", con tilde por ser una palabra llana terminada en consonante distinta de "n" o "s", en este caso, en "r".

A la hora de formar el plural, existen dos posibilidades. Según indica el Diccionario panhispánico de dudas, puede utilizarse "cúteres", una forma esdrújula que mantiene la tilde, o "cúters", que también lleva tilde por ser una palabra llana acabada en un grupo consonántico.

Por tanto, las dos formas son correctas: "cúteres" y "cúters". Lo que debe evitarse es mantener la palabra sin variación en plural e introducir el error de escribir "los cúter".

Pero esta no es la única duda que puede plantear esta palabra. "Cúter" es un sustantivo masculino, por lo que lo adecuado es utilizar el artículo "un" y no "una". Así, ante una frase como "No precisó si pudo haberse realizado con una cúter", lo indicado sería escribir "No precisó si pudo haberse realizado con un cúter".

Con este mismo sentido se emplea también, según el Diccionario de la lengua española, el término "trincheta" en Argentina y Uruguay.

Por tanto, en los ejemplos del principio, las dos últimas frases son adecuadas, aunque la primera debería modificarse. En lugar de "Fin a los cúter en las farmacias", podría haberse escrito "Fin a los cúters en las farmacias" o "Fin a los cúteres en las farmacias".

Estas mismas consideraciones sobre el género y el número se aplican cuando "cúter" hace referencia a una embarcación. En ese caso, también son correctas las formas "cúteres" y "cúters", como en "El permiso está dado para los cúteres de seguridad marítima" o "El permiso está dado para los cúters de seguridad marítima".