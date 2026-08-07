¿"Arco iris" o "arcoíris"? La RAE aclara cómo se escribe correctamente

Después de una tormenta, pocas cosas llaman tanto la atención como un arco de colores atravesando el cielo. El fenómeno forma parte de nuestro imaginario y es habitual hablar de él, pero cuando llega el momento de escribir su nombre surge una duda: ¿debemos poner 'arco iris' o 'arcoíris'?

La forma adecuada según la Real Academia Española (RAE) es 'arcoíris', escrita en una sola palabra y con tilde en la 'i'. Por tanto, aunque también puede encontrarse escrita como 'arco iris', la grafía recomendada actualmente es 'arcoíris'.

Esta palabra se utiliza para referirse al arco de colores que aparece en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de agua presentes en la atmósfera. Su escritura como una sola palabra responde a la lexicalización de esta expresión, que ha terminado asentándose en español como un único sustantivo.

Además, 'arcoíris' lleva tilde porque es una palabra llana terminada en 's' precedida de otra consonante, por lo que debe marcarse gráficamente la sílaba tónica.

Así, cuando nos refiramos a este fenómeno meteorológico, lo adecuado es escribir 'arcoíris': 'Después de la tormenta apareció un arcoíris sobre la ciudad' o 'El arcoíris podía verse desde toda la costa'. Sin embargo, también está aceptada la grafía 'arco iris'.

Por tanto, ante la duda entre 'arco iris' y 'arcoíris', la forma recomendada es 'arcoíris', en una sola palabra y con tilde.