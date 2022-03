Los Oscars de los mindundis

El cachondeo con los Oscars (el domingo próximo) está siendo este año anticipado. Mucho antes de la gala. Ya ni hace falta que Antonia San Juan nos deje estupefactos presentado los Goya. Estamos con las uñas preparadas antes de la catástrofe. Bueno, cualquiera sabe. Lo mismo nos deslumbra la audacia de la Academia haciendo malabares con unas pocas estrellas y su coro de mindundis, de no se sabe quién. Vale, sí se sabe, pero no se entiende. Y ojalá alguna sorpresa.

Con cada tanda de presentadores que ha estado anunciando la Academia nos echábamos encima. Como si no tuviéramos ya bastante con el trío protagonista formado por Amy Schumer (y me gusta), Regina Hall y Wanda Sykes (sólo me gusta en The Good Fight). Y espera, que Schumer quiere que participe Zelenski: "Me gustaría encontrar una manera de tenerlo vía satélite o hacer una grabación porque hay muchos ojos puestos en los Oscars. A mí no me da miedo ir allí, pero no soy yo la que produce los Oscars". Ojalá esa no sea la sorpresa.

Pero a lo que iba, a los grupos de presentadores. El primero: Kevin Costner, Lady Gaga, Zoë Kravitz, Rosie Perez, Chris Rock y Juh-Jung Youn, la actriz surcoreana de Minari. En otra tanda están Anthony Hopkins, Lily James, Uma Thurman y los de relleno. En otra, John Travolta es la mayor figura. En la siguiente se cuelan Jamie Lee Curtis o Samuel L. Jackson. La quinta es la mejor, así que voy a ponerlos a todos: Stephanie Beatriz, DJ Khaled, Jennifer Garner, H.E.R, Tiffany Haddish, Tony Hawk, Bill Murray, Elliot Page, Kelly Slater y Shaun White. A partir de ahí, han empezado a hacer ficticias listas igual de disparatadas que incluían a Hulk Hogan, a Jaleel White (Steve Urkel), a Nancy Kerrigan, a Arantxa Sánchez Vicario o a Alf.

A ver, que no han invitado ni a la protagonista de West Side Story, una película nominada, y sí a un montón de mamarrachos, quizá pretendiendo un público nuevo (joven, como el año que pasearon a Zac Efron), pero asustando al de toda la vida. Oigan, que por aquí es de madrugada. No estamos para no ver estrellas de cine. ¡De cine! Qué emoción cuando salga Tony Hawk, no sé si sobre ruedas. Es verdad que el skater se ha tomado bien las críticas. Ha dicho que si haber participado en cada película de Jackass, en Academia de Policía 4 o en Sharknado 5 no lo cualifica para presentar en los Oscars ya pueden algunos reajustar su gusto cinematográfico.

La mejor lista parodia es esta que he visto en el Twitter de Paloma Rando: Sonia Monroy, El Chuli, El Pai, El Cabra, María Jesús, Su acordeón, Ramón de Pitis y Las vecinas de Valencia, hecha la lista con el mismo aspecto de las que ha estado publicando The Academy. Las que ha "proponido" la Academia.

Lo mejor (o lo peor) es que me da igual. No pienso quedarme a ver los Oscars, prefiero estar a las siete de la mañana del lunes machacando las lorzas. Pero estaría bueno que no pudiera disfrutar indignándome con banalidades. El mundo se derrumba, los danones no llegan y nosotros nos encabronamos.