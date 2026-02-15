La película Como cabras se presenta como una vibrante propuesta de animación que llega de la mano de los creadores de éxitos internacionales como Las guerras K-Pop y la aclamada Spider-Man: cruzando el multiverso. La historia nos traslada a un universo habitado por animales donde un equipo deportivo, que en el pasado gozó de una gloria absoluta, atraviesa ahora sus horas bajas. La trama profundiza en las dinámicas internas de este grupo, liderado por una estrella veterana que, a pesar de no estar en su mejor momento profesional, sigue siendo quien manda en el vestuario y toma decisiones críticas sobre el banquillo.

El eje central de la narrativa es el rugeball, un deporte ficticio que guarda ciertas similitudes con el baloncesto, pero llevado a un extremo de intensidad y peligro donde prácticamente todo está permitido. Los escenarios de competición son tan variados como hostiles, incluyendo canchas rodeadas de fuego, superficies de puro hielo o entornos selváticos repletos de lianas. Debido a la naturaleza salvaje de esta disciplina, el juego está dominado tradicionalmente por los animales más feroces y de mayor envergadura del reino, tales como rinocerontes, monos, tigres y panteras.

En este contexto de fuerza bruta surge la figura de Will, una pequeña cabra que ha alimentado el sueño de convertirse en una estrella del rugeball desde su más tierna infancia, momento en el que su madre lo llevó a la cancha por primera vez. Aquella experiencia fundacional lo llevó a idolatrar a Jet, la pantera negra que actúa como la gran figura del equipo. La película explora la perseverancia del protagonista frente a un entorno que, por su condición física, no parece estar diseñado para él.

Título original: GOAT

Género: Comedia - Acción - Animación

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 95 minutos

Dirección: Tyree Dillihay

Reparto: David Harbour (voz de Archie Everhardt), Patton Oswalt (voz de Dennis (Entrenador)), Aaron Pierre (voz), Nick Kroll (voz de Modo Olachenko (Komodo Dragon)), Gabrielle Union (voz de Jett Fillmore (Black Leopard)), Jenifer Lewis (voz de Florence Everson (Propietaria equipo)), Jennifer Hudson (voz), Álex González (voz versión española de Mane), Ana Jara (voz versión española de Olivia)

Fecha de estreno en España: 13 de febrero de 2026

Distribuidora: Sony Pictures

