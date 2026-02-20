El discurso de Kevin Spacey en Oxford perturba a las redes recordando su gran error

El actor Kevin Spacey ofreció el pasado mes de enero un discurso en la universidad de Oxford que se ha viralizado ahora, semanas después. Y como era de esperar, ha generado división de opiniones en redes sociales, como todo lo que hace o dice el dos veces ganador de un Oscar después de haber sido acusado de abusos sexuales, haber sido cancelado en Hollywood y después exonerado en los tribunales. "Me enterraron por ser inconveniente, no por culpable", dijo.

Spacey, ante una numerosa audiencia en silencio, utilizó en su aparición sorpresa el tono contundente y desafiante que le ganó un puesto como uno de los mejores villanos del cine. Sin miedo a las opiniones ajenas, aseguró que siempre confió en que la verdad saldría a la luz si se mantenía en silencio… decisión que finalmente fue su gran error. "Pensé que la verdad ganaría si me callaba. Estaba equivocado".

Kevin Spacey’s speech at the Oxford Union Society on December 1, 2025, addressing his situation. Worth watching all the way to the end.

El resultado es que su carrera desapareció mientras las acusaciones y procesos avanzaban y la presión mediática crecía. Criticó duramente la cultura de la cancelación y llegó a compararse con el tristemente célebre "Fatty" Arbuckle, actor cómico de la era muda, mentor de Chaplin y acusado de violar y provocar la muerte a la actriz Virginia Rappe. Aunque fue absuelto, su carrera se desvaneció. Spacey leyó la carta de exoneración a Arbuckle, a quien la historia de Hollywood ha enterrado en lo más profundo tras el juicio público.

El actor de Sospechosos habituales utilizó para su relato un tono dramático y repleto de pausas que hace pensar en una de sus habituales y brillantes actuaciones. Una intensidad ciertamente inquietante que parece asociada a su labor de actor y que finalmente le ganó aplausos en la sala. Aseguró ser un sujeto "excéntrico" que no jugaba las reglas de la industria para hacer de él un "villano" en la vida real.

Aunque algunos alabaron su denuncia del sensacionalismo en los medios y la cultura de la cancelación, las redes también han lamentado que Spacey solo contemple su propia experiencia y punto de vista en el relato. Su nombre todavía figura en la lista negra de Hollywood pese a haber sido absuelto de tres juicios y logrado una "disculpa pública" por los tribunales.