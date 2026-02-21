En este nuevo episodio de Par-Impar, el podcast de cine de Libertad Digital y esRadio, Dani Palacios y Juanma González conversan sobre Algo salvaje, la alocada comedia romántica y thriller de Jonathan Demme que protagonizaron en 1986 Melanie Griffith y Jeff Daniels.

En la película, un joven y aburrido ejecutivo (Jeff Daniels) se ve enredado en una trama romántica y casi criminal tras cruzarse con una desconocida (Melanie Griffith) que le engatusa y lleva de viaje. El problema surge cuando algunas personas del pasado de ella se cruzan en su camino y amenazan con acabar con la historia de ambos...

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.