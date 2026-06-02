¿Es 'Dune III' la película más esperada de 2026?

A tenor del impresionante éxito en taquilla de Dune, se ha rodado una tercera secuela, cuyas primeras imágenes, de sólo siete minutos de duración, se han presentado ante críticos e interesados en su estreno, que habrá de esperar hasta finales de 2026, al menos en Estados Unidos. Aquí no lo sabemos.

A ese miniestreno acudieron en Las Vegas sus protagonistas principales: Timothée Chalamet, Zendaya y Jason Momoa, muy contentos con el rodaje y con los labios sellados ante los periodistas interesados en detalles del mismo.

Lo único que puede contarse es la trama de esos mencionados siete minutos que muestran una batalla campal en la que destaca quien domina el cotarro, léase la galaxia, el personaje de Chalamet. Gobernarla tiene un precio muy alto, sobre todo si eso significa que no puedes escaparte al atardecer con la mujer que amas, Chani (Zendaya), y, en cambio, estás obligado a un matrimonio de conveniencia política con la princesa Irulan (Florence Pugh) —atrapado en él—, en tanto tus seguidores han lanzado una yihad en tu nombre. Lo que provoca que el número de muertos ascienda a elevadísimas cifras. Peripecias violentas, ruidosas.

Con la miel en los labios, no pudimos saber nada más de lo que sucedió después y, ya saben: tendremos que esperar al menos siete meses para enterarnos de cómo acaba esta tercera secuela. Chalamet comentó que Paul, su personaje, se ha convertido en su peor pesadilla. Aunque al respecto, tal vez lo fuera otra en la realidad: su recuerdo de los últimos Óscar, donde lo daban como ganador y, por unas desconcertantes declaraciones antes de la gala, se quedó a la luna de Valencia, sin llevarse la dorada estatuilla a su casa.

Se desquitará con Dune. Parte III, donde en una de las secuencias, el personaje de Momoa le dice al que interpreta Chalamet: "Has conquistado la galaxia. Has destruido miles de mundos. Creo que no tienes remedio".

Para el director, Villeneuve, esta tercera parte es un thriller, y la anterior, una película de guerra, que retoma ahora la historia diecisiete años después de su estreno. En esta nueva saga, además de los tres protagonistas antes mencionados, aparecen Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling y Javier Bardem. Sea en su día la crítica favorable o no, al menos, de antemano, nadie podrá quejarse del reparto.