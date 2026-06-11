La actriz estadounidense Glenn Close, el director británico Ridley Scott y el animador Floyd Norman recibirán un Óscar honorífico en la gala de los Governors Awards (premios de los Gobernadores), informó este miércoles la Academia de Hollywood.

La gala se celebrará el 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom del Ovation Hollywood y también otorgará el premio Memorial Irving G. Thalberg a las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler.

Estos premios celebran a "cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha marcado para siempre el arte de hacer cine", dijo la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, en el comunicado.

Este será el primer Óscar que reciba Close, de 79 años, quien ha sido nominada a los premios de la Academia en ocho ocasiones por filmes como El mundo según Garp, Las amistades peligrosas o La buena esposa.

A lo largo de cinco décadas, la actriz ha trabajado en más de cien proyectos cinematográficos y se ha consolidado como una de las más versátiles de la industria cinematográfica.

Por su parte, Ridley Scott, de 88 años, también recibirá su primera estatuilla dorada tras haber sido nominado como director por películas como Thelma & Louise, Gladiator (El gladiador) o Black Hawk Down.

El director también es conocido por dirigir algunas de las películas de ciencia ficción más memorables de la historia del cine como Alien o Blade Runner.

Por su parte, Norman, de 90 años, ha sido uno de los responsables de cimentar el universo de Walt Disney Company como el primer animador negro del estudio contribuyendo a filmes emblemáticos de la franquicia como La Bella Durmiente, El Libro de la Selva y Robin Hood, entre otros.

Los premios Oscar honoríficos se conceden para honrar la trayectoria profesional y las contribuciones de ciertas personas al estado de las artes y las ciencias cinematográficas en cualquier disciplina.

Estos reconocimientos suelen otorgarse a personalidades que, pese a sus trayectorias, nunca han ganado un Óscar.

Asimismo, Vachon y Koffler, fundadoras de la productora independiente Killer Films en 1995, son responsables de películas como Safe, Velvet Goldmine, Happiness o Boys Don't Cry.

El premio Memorial Irving G. Thalberg se otorga "a un productor creativo cuyo conjunto de obras refleja una calidad consistentemente alta en la producción cinematográfica".