El inesperado accidente que convirtió a Pipi Calzaslargas en un libro

Astrid Lindgren no podía vivir sin leer y tampoco sin escribir. La creadora de Pipi Calzaslargas encontró en los libros un refugio durante toda su vida, pero especialmente en los momentos más difíciles. Así lo explicó la editora de Kókinos, Cristina Peregrina, en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, a propósito de la publicación de Mi mundo perdido, un volumen que reúne recuerdos, lecturas y escenas de la infancia de la autora sueca.

"Es un libro absolutamente necesario en estos momentos", aseguró Peregrina, que destacó que no se trata de una autobiografía al uso, sino de "un mosaico de textos" que permite conocer a Lindgren desde una perspectiva más íntima.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la conversación fue la relación de la escritora con la infancia. Según Peregrina, Lindgren la consideraba un territorio de libertad y plenitud, una etapa a la que siempre quiso regresar. "La infancia fue la etapa más feliz de su vida, llena de juego, de naturaleza y de libertad", explicó.

La editora recordó además una de las respuestas más conocidas de la autora cuando le preguntaban por qué no escribía para adultos: "No quería escribir para adultos, porque quería escribir para un público que pudiera crear milagros, y quienes pueden realmente hacer milagros cuando leen son los niños".

El accidente que cambió la historia de Pipi

La entrevista también repasó el origen de Pipi Calzaslargas, aunque sin entrar en todos los detalles. Peregrina contó que el personaje nació a partir de una petición de la hija de Astrid Lindgren, Karin, durante una enfermedad. La autora comenzó a inventar historias para entretenerla y, tiempo después, un accidente la obligó a guardar reposo.

"Gracias a este accidente podemos disfrutar hoy de esta obra", afirmó la editora, dejando entrever cómo una circunstancia inesperada terminó convirtiéndose en el punto de partida de uno de los personajes más influyentes de la literatura infantil.

La naturaleza como memoria

Otro de los temas centrales de Mi mundo perdido es la naturaleza. Lindgren llegó a decir que, cuando pensaba en el mejor recuerdo de su infancia, no recordaba primero a las personas, sino el paisaje que la rodeaba. Para Peregrina, esa conexión atraviesa prácticamente toda su obra y explica la sensación de libertad que transmiten muchos de sus libros.

La editora también adelantó que el volumen incluye reflexiones sobre la lectura, los bibliotecarios y la importancia de acercar los libros a los niños desde edades tempranas, una cuestión que Lindgren consideraba fundamental.

"El amor por la lectura no surge solo, es un proceso de acompañamiento", resumió Peregrina al hablar de la visión que tenía la autora sueca sobre la infancia y los libros.