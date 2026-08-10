Una biblioteca australiana ha recuperado un libro que llevaba alrededor de 150 años fuera de sus fondos y que acumulaba una multa equivalente en la actualidad a unos 28.000 dólares australianos, cerca de 18.000 euros. El ejemplar, publicado en 1858 y dedicado a la arquitectura de la antigua Grecia, apareció durante unas obras en una vivienda de la localidad de Kiama.

Las Antigüedades de Atenas, ilustrado con representaciones de monumentos de la antigua Grecia, pertenecía a la colección de la primera Biblioteca de Kiama, una localidad costera situada unos 120 kilómetros al sur de Sídney.

El volumen, identificado con el número 506, formaba parte de los cerca de 1.000 libros que tenía la Biblioteca cuando fue fundada en 1872. Su devolución se produjo recientemente, después de que una familia de la zona encontrara el ejemplar mientras realizaba trabajos de renovación en su vivienda.

El libro estaba guardado dentro de un antiguo arcón de té oculto tras una chimenea que llevaba décadas tapiada. Ross Simmons, descendiente de la familia, descubrió el sello de la antigua Biblioteca de Kiama al revisar los libros que permanecían almacenados en el arcón.

Simmons considera que el ejemplar pudo haber sido retirado de la Biblioteca por su bisabuelo, John Simmons. Este había estudiado en Londres durante el siglo XIX y trabajó como aprendiz de cantero en la construcción de las Casas del Parlamento británico antes de emigrar a Australia, donde desarrolló su trayectoria profesional vinculada a la arquitectura y la construcción.

Una multa que ya no tendrá que pagar nadie

Las normas que aparecen impresas en el interior del libro establecían que los ejemplares debían devolverse después de un mes. Por cada semana de retraso se aplicaba entonces una multa de tres peniques.

Si esa cantidad se trasladara a valores actuales y se acumulara durante todo el periodo transcurrido, la deuda rondaría los 28.000 dólares australianos, unos 18.000 euros. Sin embargo, el alcalde de Kiama, Cameron McDonald, ha decidido condonar la multa. El Ayuntamiento ha agradecido además a la familia la devolución del ejemplar, que vuelve así a formar parte de la colección de la Biblioteca local.

Los registros de préstamos correspondientes a la década de 1870 no se han conservado, por lo que no es posible determinar con precisión quién retiró el libro ni la fecha exacta en que salió de la Biblioteca.

Un ejemplar que ya no volverá a prestarse

El volumen presenta algunos daños provocados por el agua, aunque se encuentra en buen estado y conserva las ilustraciones desplegables de monumentos de la antigua Grecia.

Una vez recuperado, el ejemplar pasará a formar parte de la colección de estudios locales de las Bibliotecas de Kiama. Eso significa que, a diferencia de lo que ocurrió hace más de un siglo, ya no volverá a estar disponible para préstamo.

Michelle Hudson, responsable de las Bibliotecas de Kiama, se refirió al largo periodo que el libro ha permanecido alejado de sus fondos con una broma: "No queremos tener que esperar otros 150 años para que vuelva".