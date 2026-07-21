Sôber arranca su nueva etapa presentando dos sencillos de su próximo disco

Después de celebrar por todo lo alto sus 30 años de trayectoria, la banda madrileña Sôber afronta una nueva etapa creativa con el lanzamiento de dos canciones de su próximo álbum de estudio, Indestructible y Mi Refugio. Un trabajo que verá la luz este otoño y que contará con su correspondiente gira de presentación, Anandamida Tour.

El cuarteto, referente del rock y el metal alternativo en España, regresa cinco años después de Elegía (2021), su décimo disco de estudio. Tras poner el broche de oro a su XXX aniversario con un concierto especial en la Plaza de Toros de Las Ventas, inmortalizado en el álbum y DVD En Vivo Las Ventas, Sôber inicia un nuevo ciclo con una formación renovada y un sonido que mantiene su esencia mientras mira hacia el futuro.

La banda está integrada actualmente por los hermanos Carlos Escobedo (voz y bajo) y Jorge Escobedo (guitarra), junto al batería Manu Reyes y el guitarrista Juan Sánchez, quien se incorpora oficialmente al grupo tras haber acompañado a la formación en sus últimos conciertos.

Indestructible, el comienzo de una nueva era

El primer adelanto del nuevo álbum llega con Indestructible, un tema contundente con el que Sôber deja claro que emprende una nueva etapa artística. La propia banda presentó el lanzamiento en sus redes sociales con un mensaje tan directo como simbólico: "La nueva era empieza aquí".

La canción refleja una evolución sonora hacia terrenos más profundos y oscuros, sin perder la identidad que ha convertido a Sôber en una de las formaciones más influyentes del rock nacional. Según el grupo, Indestructible representa "dirección, cicatriz y renacer", conceptos que marcan el espíritu de este nuevo trabajo.

Grabado en los Estudios Cube de Madrid, el sencillo vuelve a demostrar la capacidad del grupo para reinventarse manteniendo intacta su personalidad musical, combinando contundencia, atmósferas envolventes y una producción moderna.

Mi Refugio, intensidad emocional convertida en videoclip

El segundo adelanto del disco es Mi Refugio, una composición que profundiza en el lado más introspectivo de Sôber y que llega acompañada de un elaborado videoclip dirigido por Ángel Gómez, cineasta conocido por películas como Voces y El hombre del saco.

La producción audiovisual apuesta por una cuidada estética cercana al thriller psicológico y al cine de suspense, trasladando a imágenes la tensión emocional de una canción que aborda sentimientos de pérdida, vulnerabilidad y contradicción.

Con una mezcla de contundencia y melodía característica del grupo, Mi Refugio muestra el nuevo rumbo sonoro de la banda: un sonido más orgánico, poderoso y emocional, donde la fragilidad humana se convierte en una intensa descarga de energía musical.

La letra explora los conflictos internos entre quedarse o escapar, amar o no saber cómo hacerlo, construyendo un relato profundamente introspectivo que conecta con experiencias universales y refuerza el sello emocional que siempre ha caracterizado a Sôber.

Gira de presentación este otoño

El lanzamiento del nuevo álbum estará acompañado por el Anandamida Tour, la gira con la que Sôber recorrerá varias ciudades españolas a partir del mes de octubre. Barcelona, Málaga, Murcia, Bilbao, Valencia y Madrid serán las primeras paradas de un recorrido que culminará en la capital con dos conciertos programados para los días 15 y 16 de enero en la Sala Wagon, situada en la planta ático de la estación de Chamartín.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, Carlos Escobedo confirma que "en esta gira el público podrá participar en encuestas para escoger las canciones del set list en cada ciudad". Respecto al nuevo disco, confirma que "hemos querido darle un carácter más moderno y algo más limpio incluyendo algunos elementos electrónicos, pero manteniendo la esencia y el estilo marcado de Sôber". Escobedo indica que el nuevo álbum "tendrá un carácter más luminoso que el anterior trabajo Elegía y que sus canciones, aunque todas arrancan desde un punto melancólico y oscuro, buscan la luz al final del túnel". El líder de la banda anuncia que "hay grandes estribillos dentro del disco, que es un poco más optimista y abierto". El frontman de la banda subraya que "hemos querido darle esa potencia de nuestros directos, algo que hemos conseguido en la producción logrando un disco más homogéneo a nivel de sonido y con grandes temas donde no hay hueco para las baladas". Preguntado por dicho trabajo de producción, Escobedo menciona que "Sôber siempre ha tenido muy claro el sonido, por ello en 1999 monté el estudio Cube, que es como nuestra segunda casa". Allí es donde Sôber se encuentra ultimando el nuevo trabajo, donde una gran diferencia estriba en que la banda ha ido "completando canción por canción" en lugar de grabar todas las secciones instrumentales por separado, "dándole personalidad a cada tema a la vez que se mantiene la homogeneidad del álbum".

Más de tres décadas como referencia del rock español

Fundada en Madrid en 1994, Sôber se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del hard rock y el metal alternativo en España. A lo largo de más de treinta años de trayectoria ha sabido evolucionar constantemente sin perder una identidad propia basada en la combinación de riffs contundentes, melodías memorables y letras cargadas de profundidad emocional.

Su discografía incluye diez álbumes de estudio, entre ellos títulos fundamentales como Morfología, Synthesis, Paradÿsso, Reddo o Elegía. Especialmente destacado fue el éxito de Paradÿsso, que superó las 100.000 copias vendidas y obtuvo Disco de Oro y Disco de Platino, consolidando definitivamente a la banda en la escena nacional.

Tras una separación en 2005 y su regreso en 2010 con De aquí a la eternidad, Sôber ha mantenido una intensa actividad creativa y una sólida conexión con varias generaciones de seguidores gracias a la fuerza de sus directos y a una permanente capacidad de reinvención.

Con Indestructible y Mi Refugio, la banda demuestra que, tres décadas después de su nacimiento, continúa atravesando un excelente momento creativo y afronta el lanzamiento de su próximo álbum con la misma ambición que la convirtió en uno de los grandes referentes del rock español.