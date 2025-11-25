Con el intento de golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, en el centro de su análisis, la miniserie de cuatro capítulos Anatomía de un instante disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática.

Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

El director Alberto Rodríguez (La isla mínima, El hombre de las mil caras) narra en Anatomía de un instante el intento de golpe de estado del 23-F a través de los tres únicos hombres que permanecieron en pie: Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Manuel Gutiérrez Mellado (Manolo Solo) y Santiago Carrillo (Eduard Fernández). Lo hace con su agilidad habitual y utilizando de base la novela homónima de Javier Cercas.

En el vídeo, Juanma González realiza la crítica de la serie de cuatro capítulos ya disponibles en Movistar+ para el canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio. No te olvides de seguirlo si aún no lo haces, dar clic a la campanilla para estar al tanto de futuras actualizaciones y, cómo no, dejarnos tu "like" y un comentario.