Jugando con los prejuicios del toreo, La suerte. Una serie de casualidades ofrece seis capítulos que permiten conocer otro mundo diferente desde la mirada ingenua y desconocedora de un taxista (Ricardo Gómez) que acaba formando parte de una cuadrilla de toreros, la del apodado Maestro (Óscar Jaenada), un estrafalario personaje del que poco a poco iremo conociendo su dignidad.

Lo que ofrece la serie de Paco Plaza y Pablo Guerrero es una nueva interpretación del mito y el símbolo nacionalen la España conemporánea... pero uno que parece ir destinado a contar más bien los prejuicios de una nueva sociedad que mira a Maestro, el torero, con incredulidad.

Con un humor muy particular, La suerte acaba resultando una rara avis en el panorama español. Junto al documental Tardes de soledad y en un registro más amable y cercano, explota el lado casi sobre natural y misterioso del torero demoliendo una buena serie de prejuicios, por mucho que refleje esta actividad en toda su dureza.

Lo hace a través de la la historia de un tímido taxista, David, que mientras oposita para abogado se convierte inesperadamente en el chófer de "el Maestro", una figura del toreo que sale de su retiro para intentar recuperar el prestigio perdido. El Maestro está de capa caída y David le trae suerte.

