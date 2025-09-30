Roca Rey corta temporada tras hacer las paces con Morante

El matador de toros Andrés Roca Rey ha anunciado con un comunicado compartido en sus canales oficiales de redes sociales que "se ve obligado a poner fin a su temporada tras las diferentes lesiones que ha venido arrastrando durante todo el año". El matador de toros peruano se pierde así los festejos que tenía anunciados en las plazas de toros de Illescas, Úbeda y Zaragoza. En la localidad jiennense volvería a encontrarse con Morante de la Puebla con quien escenificó un cese de hostilidades tras los encontronazos de esta campaña en el cierre de la Feria de San Miguel de Sevilla el pasado domingo.

Roca Rey asegura en el comunicado que entre las lesiones que tiene "la más preocupante" es "una hernia que padece desde 2019 y que requiere un tratamiento crónico y continuado". Esta lesión "se reactivó tras la fuerte voltereta sufrida en Valladolid, provocándole pérdida de fuerza en el hombro y brazo izquierdo". Además hay que sumar "lesiones acumuladas en el hombro, el tobillo, la fragilidad en el tendón de Aquiles y las costillas derechas, que en los últimos meses le han obligado a torear infiltrado en repetidas ocasiones".

Asegura que "el esfuerzo constante para cumplir con cada compromiso ha terminado por llevar a su cuerpo al límite, motivo por el cual el diestro, muy a su pesar, ha tomado la decisión de detener su actividad para preservar su salud". Por eso "lamenta profundamente no poder cumplir con las tres corridas que aún tenía programadas, todas con los tendidos prácticamente llenos, y agradece de corazón el apoyo y cariño de la afición en este difícil momento".

El matador de toros se ha propuesto reaparecer en la Feria del Señor de los Milagros de Lima donde lidiará por primera vez seis toros en solitario en la plaza de Acho de la capital peruana. Con este festejo, previsto para el 2 de noviembre, Roca Rey celebrará su décimo aniversario de alternativa.

Paz con Morante

Uno de los culebrones del verano en el mundo del toro ha sido el encontronazo entre Roca Rey y Morante de la Puebla. El conflicto entre ambos matadores de toros comenzó cuando el entorno del genio cigarrero recriminó al limeño que le hubiese vetado supuestamente en Santander tras la baja de Cayetano. Morante se había ofrecido a la empresa a torear de manera solidaria y Roca Rey, que estaba anunciado en ese cartel, se habría opuesto a que Morante cogiera esa sustitución.

Durante las siguientes semanas las hostilidades entre los entornos de ambos toreros se incrementaron llegando al sábado 9 de agosto en la Plaza Real del Puerto de Santa María. En aquel festejo, el primero en el que Roca Rey y Morante trenzaban el paseíllo juntos, el peruano hizo un quite a un toro de Morante que había entrado varias veces al caballo, cosa que el cigarrero le espetó en el callejón. Roca Rey le contestó: "Maestro, fúmate un purito despacito". En una entrevista semanas después, Morante confesó que esa respuesta de Roca Rey no le había gustado.

Horas después de ese encontronazo, Morante de la Puebla recibió una cornada de 15 centímetros en el muslo derecho en la plaza de toros de Pontevedra que pospondría durante un mes y medio un nuevo cara a cara entre ambos matadores de toros que se celebró finalmente en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en el cierre de la Feria de San Miguel. Morante le dio la alternativa al novillero Javier Zulueta con Roca Rey de testigo, momento en el que ambos matadores aprovecharon para sellar las paces con un abrazo que fue ovacionado por el público asistente al coso del Baratillo.