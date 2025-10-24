Roca Rey cambia a su hermano por el apoderado de Daniel Luque

El primer gran movimiento entre bambalinas de cara a la temporada 2026 y la nueva etapa que comienza en el toreo después de la conmoción que supuso la inesperada retirada de Morante de la Puebla el pasado 12 de octubre en la Monumental de Las Ventas. En este caso el torero implicado es el que está llamado a ser el mandón de los próximos años: Andrés Roca Rey.

El peruano, que esta temporada no ha liderado el escalafón quedándose en un segundo plano, cortó la campaña tras torear junto a Morante en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en el cierre de la Feria de San Miguel en un duelo muy esperado por la afición tras su encontronazo veraniego en la Plaza Real del Puerto de Santa María. Con un gesto amistoso sellaron ambos matadores el conflicto que mantenían, agrandado por la prensa, y unos días después Roca Rey con un comunicado anunció la decisión de poner fin a su temporada.

En la temporada 2025 Roca Rey ha cumplido 10 años de alternativa, apadrinada por Enrique Ponce en Nimes el 19 de septiembre de 2015, y ya desde el comienzo había manifestado a su entorno que quería torear menos festejos, pero las lesiones recibidas, sobre todo en el último tramo de la campaña, han obligado al peruano a parar. Su objetivo es recuperarse para poder celebrar el 10º aniversario de su doctorado en la plaza de Acho, en Lima, donde está anunciado en la Feria del Señor de los Milagros con seis toros por primera vez en su carrera.

Cambio de apoderado

La última noticia que tiene al peruano como protagonista es que ha decidido cambiar de apoderado. Hace un año cambió al matador de toros retirado Roberto Domínguez, con el que llevaba desde 2020, por su hermano Fernando, también matador de toros. Antes de Roberto Domínguez la carrera de Roca Rey la habían llevado José Antonio Campuzano y Pagés, la empresa que gestiona la Real Maestranza de Caballería.

Con un comunicado difundido por sus perfiles oficiales de redes sociales Roca Rey anuncia que "inicia una nueva etapa profesional junto a Luis Manuel Lozano". El peruano añade que lo hace "tras cerrar con gratitud su etapa de apoderamiento" con su hermano Fernando. Destaca que "con esta nueva alianza" arranca "un ilusionante proyecto que combina juventud, ambición y experiencia" y que "el objetivo común es continuar escribiendo páginas importantes en la historia del toreo con el compromiso, la entrega y la autenticidad que siempre han definido al diestro limeño".

Una de las claves de este cambio de apoderamiento está en el torero que se desvincula de la Casa Lozano y que tiene un conflicto soterrado con Roca Rey: el torero sevillano Daniel Luque. El de Gerena y el peruano mantienen desde hace unos años un enfrentamiento que no se ha podido resolver en el ruedo por un supuesto veto de Roca Rey a torear con él. El pasado jueves, Luque lanzó un comunicado en el que anunciaba que Luis Manuel Lozano no seguiría llevando su carrera.

El comunicado decía: "El matador de toros Daniel Luque y Luis Manuel Lozano han decidido romper la relación de apoderamiento que les ha unido durante la temporada 2025. Un año en el que Daniel Luque ha toreado 33 corridas de toros, cortando 56 orejas y sumando 19 Puertas Grandes. Ambas partes se desean suerte en un futuro".

En su perfil de redes sociales Luque escribía: "Ha finalizado mi relación profesional con Luisma Lozano y toca mirar al futuro con ilusión. Después de una temporada juntos, donde hemos tenido una extraordinaria relación personal y profesional emprendemos caminos separados, pero por encima de todo, quedará nuestra amistad sincera. Quiero agradecer a Luisma Lozano por su trabajo y su dedicación. Ha sido una temporada muy fructífera en la que hemos cumplido los objetivos propuestos. Solo puedo tener palabras de afecto y agradecimiento. El toreo es como es y mi mente ya está situada en 2026, una temporada en la que tengo depositadas todas mis ilusiones y donde tengo la ambición y la meta de continuar sacando lo mejor de mi tauromaquia".

La temporada 2025 aún no ha terminado y ya comienza el que será uno de los culebrones de la campaña 2026. ¿Asumirá Roca Rey el reto de tirar de la tauromaquia como hizo Morante? ¿Quién apoderará a Daniel Luque? ¿Veremos a Luque y al peruano haciendo el paseíllo juntos? ¿Quiénes se disputarán el cetro de la tauromaquia? En unos meses saldremos de dudas.