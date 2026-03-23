La temporada taurina en la capital de España comenzó el pasado domingo 22 de marzo con una impresionante corrida de toros de Hijos de Don Celestino Cuadri, uno de los hierros más celebrados por la afición de Las Ventas. Este inicio de campaña en Madrid tendrá un toque torista con encierros no sólo de Cuadri sino de Dolores Aguirre o Palha, ganaderías del gusto del público taurino madrileño.

Sin embargo, la corrida no salió como se esperaba aunque sí se consiguió un gran número de espectadores en los tendidos de la Monumental de la calle de Alcalá. Más de 14.000 personas (14.506) vieron en directo el inicio de la temporada taurina en Madrid. A partir de ahora en Las Ventas habrá festejos taurinos todas las semanas hasta el 12 de octubre cuando se ponga el broche de oro a la temporada en la Corrida de la Hispanidad. En 2025 en Las Ventas se dieron 62 festejos durante la temporada que congregaron más de un millón de espectadores (1.008.226).

La temporada taurina en Madrid tiene su punto álgido en la Feria de San Isidro que este año se celebrará entre el 8 de mayo y el 7 de junio, con la coda de la Corrida de la Beneficencia el domingo 14 de junio. Entre estas fechas habrá toros casi todos los días en la Monumental. Hasta San Isidro hay festejos en Las Ventas todos los domingos de marzo y abril y a principios de mayo la Feria de la Comunidad de Madrid con dos novilladas y la corrida Goyesca del 2 de mayo. Cabe recordar que hay expectación por los toros en Madrid esta temporada en la que Plaza 1, empresa gestora de Las Ventas, ha conseguido 18.520 abonados.

Los próximos festejos que se celebran en Las Ventas entre marzo y abril son tres corridas de toros y dos novilladas con picadores. El próximo domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, hay anunciado un encierro de Dolores Aguirre para Antonio Ferrera, Isaac Fonseca y Cristian Pérez, que confirma alternativa; el domingo siguiente, Domingo de Resurrección, se lidian toros de Martín Lorca para Curro Díaz, Rafa Serna y Diego San Román; el domingo 12 de abril hay prevista una novillada con picadores de Hnos. Sánchez Herrero para Jesús Romero, Mariscal Ruiz y Pedro Andrés; el domingo 19, otra de Antonio Palla para El Mella, Cid de María y Tomás Bastos y cierra el mes de abril un encierro de Palha el domingo 26 para Sánchez Vara, Fco. José Espada y Luis Gerpe.

En la corrida de toros de Cuadri que abrió la temporada en Las Ventas el matador de toros salmantino Damián Castaño hizo la faena más destacada de la tarde. Tras fallar con la espada, Castaño saludó una ovación. Pepe Moral, que fue arrollado al irse a portagayola en el primero de la tarde, y Gómez del Pilar fueron silenciados en sus actuaciones.