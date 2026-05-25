¿En Madrid no se puede indultar un toro?

El tercer fin de semana de la Feria de San Isidro 2026 ha concluido este pasado domingo dejando al, por ahora, toro de la feria y una faena de Sebastián Castella que pinchó. También las grandes actuaciones de Diego Ventura y Andy Cartagena el día de la corrida de rejones y una corrida muy interesante de Alcurrucén. Un fin de semana con mucho contenido en Las Ventas que han analizado Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós en Al Alimón, la sección taurina del programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

A propósito de las grandes entradas que está habiendo en Las Ventas donde ya se ha colgado este San Isidro diez veces el cartel de no hay billetes, Jiménez Losantos ha dicho que "valdría la pena poner una estatua a Urtasun. El revulsivo, digo el repulsivo, Urtasun está ayudando a llenar las plazas". Una gran cantidad de público que puede suponer un récord de asistencia ya que aún quedan otras dos semanas de San Isidro.

El toro 'Cantaor', de Victoriano del Río.

Sobre la corrida el pasado viernes Andrés Amorós ha destacado que "hubo un toro excepcional, bravísimo, noble y realmente extraordinario". Este toro "se llamaba Cantaor, de Victoriano del Río" y "daba gloria verlo". Con este animal Sebastián Castella "estuvo bien dentro de su estilo", ha señalado el cronista. Amorós ha indicado que después de hacerle faena el torero "lo pinchó" y ha recordado que "hay que matar también, sin matar no se puede triunfar". "Por otro lado, Emilio de Justo, estuvo bien, pero también falló al matar, y Tomás Rufo es un buen torero, pero que no se entiende con el público de Madrid. Y claro, si tú no te entiendes con 20.000 personas, hombre, a lo mejor deberías cambiar, deberías pensar qué pasa y procurar hacer algo". Federico ha añadido que "no es fácil entender al público de Madrid, sobre todo si no te pones".

¿Se puede pedir el indulto a un toro en Madrid?

Del gran toro Cantaor ha dicho que hay "un tema que ha surgido" que es que "al toro este le dieron la vuelta al ruedo y fue mucho mejor que el de la vuelta al ruedo anterior. Es sin duda, de momento, el toro mejor de la feria, pero que yo sepa, nadie se planteó el indulto. Hombre, vamos a ver, primero no se planteó el indulto, quizá no se hubiera concedido, porque la suerte de varas no la cuidaron y para indultar un toro hace falta que cumplan todo y hay que ponerlo bien en varas y que se vea si funciona. A lo mejor no hubiera funcionado, pero es que también hay una especie de mito puritano: "En Madrid no se puede indultar un toro, ¿y por qué no? No tiene sentido". Como en todo, hay que tener un sentido común, un término medio. Lo malo del indulto es que se convierte, si se hace demasiado frecuente, pues se abarata, se convierte en algo. Es un premio excepcional. Ahora bien, cuando vemos un toro excepcional. El indulto es maravilloso por dos cosas: primero, porque es útil, es conveniente para el ganadero y para el mantenimiento de la casta brava, y además es un espectáculo. Yo he vivido varios y verdaderamente es que da gloria a estar aquí aplaudiendo. Sencillamente es que contemplas el triunfo de la vida sobre la muerte. Se ha ganado vivir por su bravura, pues pocas cosas más hermosas".

El sábado en la corrida de rejones "Andy Cartagena estuvo espectacular". Es "un rejoneador ya veterano que acaba de abrir la Puerta del Príncipe y está bien en su estilo". El cronista ha destacado que "Diego Ventura es que es el número uno y a gran distancia de todos los demás, con todos los respetos. Y claro, es que no hay comparación. Entonces le salió un toro muy malo e hizo lo que pudo y un toro complicado hizo locuras, maravillas. Bueno, si les gusta el rejoneo vean a Diego Ventura porque es un espectáculo extraordinario".

El relevo generacional con "fuegos de artificio"

Sobre la corrida del domingo que supuso el décimo no hay billetes de este San Isidro 2026 Andrés Amorós ha contado que había "ilusión" entre el público por ver a los nuevos valores del toreo: Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández con los toros de Alcurrucén. Unos toreros que, según Amorós, "van a ser la gran sensación" aunque ha destacado que eso "hay que demostrarlo" después en el ruedo de Las Ventas. "Los toros de Alcurrucén salieron que daba gusto verlos, es decir, toros preciosos, encastados y unos mansos al comienzo, como suele ser con el encaste Núñez, pero yendo a más con movilidad, con alegría y con transmisión". Los de este domingo fueron "unos toros magníficos". Fortes "toreó clásico, pero mató mal y además no llegó a redondear la faena".

Sobre los otros dos, David de Miranda, que cortó una oreja, y Víctor Hernández, que fue ovacionado, ha comentado un vistoso tercio de quites que protagonizaron, pero ha criticado la forma de torear que tienen. Ha dicho que "estos dos nuevos toreros, que son la promesa y este año van a ser la sensación, tienen un problema que es que los dos han elegido un tipo de toreo cuyo modelo es José Tomás, que es quedarse quieto y aguantar". "Eso tiene mucho mérito, mucho valor, pero cuando hay que lidiar un toro, entonces resulta que los quites… pues por ir concretamente, quitaban siempre, pues por alto haciendo cosas, pues con perdón raras: saltilleras, tafalleras, caleserinas. ¿Oiga, y una verónica? ¿Cuándo da usted una verónica?". "Por Dios, la manía que han cogido ahora con las chicuelinas", ha añadido Federico.

David de Miranda y Víctor Hernández.

Amorós ha señalado que "aquí todo era, con perdón, fuegos de artificio por arriba, por ahí y el toro cada vez peor, porque claro, un toro bravo le mandas y el toro encantado, la cabeza por las nubes, la cabeza por las nubes y ahí va. Y claro, luego en la muleta lo pagas, porque no lo has dominado. En la muleta, igual un toro muy bravo, hay que sujetarlo, hay que dominarlo normalmente por bajo". "Es decir, que los dos relativamente jóvenes, pues muy valientes y muy bien y muy prometedores, con mucho valor, pero en los toros, además de valor, hay que tener cabeza y hacer lo que conviene para lidiar al toro", ha explicado.

Todo lo que suceda en Las Ventas será analizado en la próxima edición de Al Alimón, la mejor crónica taurina de la Feria de San Isidro, de la mano de Federico Jiménez Losantos y Andrés Amorós, con la colaboración de Muebles Adama, Lalo Carnicerías y Charcuterías y Restaurante Casa Robles Sevilla.