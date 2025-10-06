La industria de Defensa representa ya en España el 1,4% del PIB nacional y el 12,9% del PIB industrial

La industria española de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio refuerza cada año su peso económico y tecnológico. El último informe de PwC para TEDAE, la patronal del sector, dice que aportaron en 2024 el 1,4 por ciento del PIB nacional y el 12,9 por ciento del PIB industrial, consolidándose como pilares estratégicos de la economía española y motores de innovación, empleo y competitividad internacional.

El estudio, que ha sido presentado este lunes en Madrid, cifra la facturación conjunta en 16.153 millones de euros, un 16,2 por ciento más que en 2023. El crecimiento se refleja en todos los segmentos: Aeronáutica alcanzó 11.370 millones, Defensa y Seguridad 9.364 millones, y Espacio 1.293 millones. La recaudación fiscal asociada al conjunto de estas industrias llegó a 7.400 millones, equivalente al 2,5 por ciento de los ingresos tributarios nacionales.

En materia laboral, los sectores representados por TEDAE generan 260.050 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos. Por cada empleo directo se crean 3,5 adicionales en la economía española. Además, se trata de empleos de alta cualificación y productividad, que contribuyen a retener talento tecnológico y a sostener un tejido industrial estable y descentralizado.

El informe ha destacado también la fuerte apuesta por la I+D+i, con una inversión de 2.614 millones de euros en 2024, lo que supone el 29,5 por ciento del gasto industrial español en innovación. En dos décadas, España ha escalado diez posiciones en el ranking europeo en investigación tecnológica, fortaleciendo su autonomía estratégica en Defensa y sectores de alta complejidad.

Otro dato relevante es la proyección internacional: las exportaciones alcanzaron 9.931 millones de euros, el 61 por ciento de la facturación total, reduciendo un 12,1 por ciento el déficit comercial nacional. Comunidades como Madrid, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Castilla y León concentran la mayor parte de la actividad, combinando grandes polos industriales con una red creciente de pymes tecnológicas.

Durante la presentación, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha afirmado que "estos sectores se han consolidado como pilares fundamentales de la economía española". El presidente de TEDAE, Ricardo Martí Fluxá, ha destacado que "cada euro invertido multiplica su impacto económico y social".