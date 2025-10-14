La OTAN pone a punto su músculo nuclear en plena tensión con Rusia en un ejercicio con 70 aviones de 14 países

La OTAN ha iniciado esta semana su ejercicio anual Steadfast Noon, con 70 aviones de 14 países aliados, para probar la disuasión nuclear de la fuerza aliada ante las crecientes tensiones con Rusia. Las maniobras, que no emplean armas reales, buscan entrenar el despliegue, la custodia y el mando de armamento nuclear en un momento de alta alerta estratégica en Europa.

El ejercicio se desarrolla principalmente sobre el mar del Norte y las bases aéreas de Volkel (Países Bajos), Kleine Brogel (Bélgica), Lakenheath (Reino Unido) y Skrydstrup (Dinamarca). Participan alrededor de 2.000 militares, incluyendo pilotos, personal de apoyo, reabastecimiento y control de mando. La OTAN subraya que se trata de un simulacro rutinario, pero en un contexto de tensión creciente con Moscú.

Aunque no se emplearán armas nucleares reales, el objetivo es asegurar la credibilidad de la disuasión nuclear y probar los procedimientos de coordinación entre los aliados. Los aviones simularán escenarios de despliegue rápido y protección de activos estratégicos, así como operaciones conjuntas de vigilancia, reabastecimiento y mando integrado. La OTAN insiste en que la seguridad y la planificación son la prioridad absoluta.

El contexto actual está marcado por la guerra en Ucrania y la intensificación de la retórica nuclear rusa. Moscú ha desplegado sistemas tácticos en Bielorrusia y ha emitido advertencias sobre el uso de armas nucleares. La OTAN considera estas declaraciones "irresponsables" y recalca que Steadfast Noon tiene un carácter defensivo y de entrenamiento, heredado de ejercicios de la Guerra Fría.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha destacado que el simulacro es "clave para mantener una disuasión creíble, segura y eficaz". Según analistas, estas maniobras son también un mensaje estratégico a Rusia y otros actores internacionales sobre la preparación y cohesión de los aliados en materia nuclear, en un momento en que la seguridad europea se percibe como especialmente frágil.

Steadfast Noon combina la formación de pilotos con la práctica de procedimientos de custodia, transporte y coordinación de armamento nuclear. Aunque el escenario es simulado, permite a los aliados entrenar la respuesta a crisis graves, coordinar el mando multinacional y garantizar que la capacidad nuclear siga siendo operativa y disuasoria, sin poner en riesgo vidas humanas ni infraestructuras.

En definitiva, la OTAN busca reforzar su postura de disuasión nuclear y demostrar unidad frente a Rusia. Con más de 70 aviones y 14 países implicados, las maniobras subrayan la importancia de mantener capacidades nucleares creíbles y entrenadas, en un momento de máxima tensión estratégica en Europa, mientras la guerra en Ucrania continúa reconfigurando el mapa de seguridad continental.