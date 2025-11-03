Corea del Sur completa su red de satélites espía para vigilar las "provocaciones" de Corea del Norte

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur informó este domingo de que ha conseguido desplegar su quinto satélite espía de fabricación nacional tras un despegue exitoso a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, desde la base espacial estadounidense de Cabo Cañaveral, en Florida. Con este logro, Corea del Sur completa su programa orbital y reduce así la dependencia de los satélites estadounidenses.

Durante la madrugada del 2 de noviembre tuvo lugar el despegue y el proceso culminó con la activación en órbita del satélite 14 minutos después de su partida. Una vez activado, este comenzó a comunicarse con una estación en tierra, según Europa Press.

우리 군 정찰위성 5호기 발사 성공 🎉 ✅ 군 정찰위성 5호기가 11월 2일(일) 오후 14시 09분경(미국 기준, 11월 2일(일) 새벽 1시 09분경) 미국 플로리다주 케이프 커내버럴(Cape Canaveral) 우주군 기지에서 성공적으로 발사됐습니다. pic.twitter.com/73gtlUoWDR — 국방부 (@ROK_MND) November 3, 2025

"No nos conformaremos con lo logrado, sino que continuaremos impulsando las capacidades espaciales de defensa de la República de Corea con aún mayor valentía y determinación, consolidando así las bases para una defensa nacional autosuficiente", señala el comunicado publicado por el Ministerio de Defensa coreano.

De igual manera, desde el mismo Ministerio señalan que la operación conjunta de estos cinco satélites de reconocimiento "permitirá una detección más rápida y precisa de las provocaciones de Corea del Norte". En concreto, se espera que los cinco satélites de Corea del Sur puedan monitorizar a Corea del Norte cada dos horas.

Además, desde Seúl esperan que los satélites actúen como sus "ojos" para el sistema Kill Chain, la plataforma de detección de posibles ataques enemigos y de activación de ataques preventivos que presentó el país en 2022.

Con el lanzamiento de este nuevo satélite finalmente Seúl consigue completar el despliegue de su primera red de satélites espía, luego del primer lanzamiento el 2 de diciembre de 2023, una semana después de que Corea del Norte informase de que había puesto en órbita su propio satélite espía.

Desde la agencia surcoreana Yonhap señalan que Corea del Norte lanzó en noviembre de 2023 su primer satélite espía, el Malligyong-1, y prometió que lanzaría otros tres más en el año 2024. Sin embargo, Pionyang no ha vuelto a lanzar ningún otro satélite después de que uno de ellos le explotase poco después de su despegue en mayo del año pasado.