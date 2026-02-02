Menú
Los medios militares con los que Estados Unidos cerca a Irán

Washington ha posicionado cazas F35C, F18 Super Hornet, F18 Growler y cazas F15 Strike en la zona para aumentar su abanico de posibilidades.

Estados Unidos ha movido nuevas fuerzas militares a Oriente Medio para cercar a Irán. El gesto de mayor fuerza ha sido la llegada del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72) a la zona.

El portaaviones USS Abraham Lincoln tiene capacidad para embarcar 75-90 aeronaves de ala fija (cazas y aviones) y rotatoria (helicópteros).

El CVN-72 lleva a bordo una cuarentena de cazas F18 Super Hornet que pueden realizar misiones de superioridad aérea y de ataque a tierra.

Los cazas F35 de quinta generación son el arma más poderosa de este portaaviones. Pertenecen a la variante C, diseñada específicamente para aterrizar y despegar desde portaaviones. Tienen tecnología furtiva para no ser detectados por los radares y pueden realizar ataques de precisión a tierra.  

Los Growler son una variante del caza F18 diseñada específicamente para la guerra electrónica y la supresión de defensas enemigas.  

El Abraham Lincoln también lleva en sus tripas aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye, que sirven principalmente para detectar, rastrear e identificar aeronaves, barcos o misiles enemigos a gran distancia, actuando como un centro de mando volador. 

Por último, también lleva helicópteros MH-60R Sea Hawk para guerra antisubmarina, búsqueda y rescate, y apoyo logístico.   

El portaaviones Abraham Lincoln no viaja solo. Está acompañado por al menos tres destructores con sistema de combate AEGIS de la clase Arleigh Burke. Entre ellos se encuentra el DDG-111 USS Spruance, que se puede apreciar en la imagen.

Estados Unidos también ha movido otros elementos militares a sus bases en Oriente Medio, entre ellas a la de Al Udeid, en Qatar, la más importante en la zona y la que se puede ver en la imagen.

Entre las aeronaves militares llegadas a estas bases se encuentran cazas F15 Strike Eagle de la Fuerza Aérea de EEUU. Estos aparatos están especializados en ataque a suelo a gran distancia.  

