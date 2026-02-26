¿Qué es el Shenlong? Todo sobre el enigmático "Dragón Divino" que China oculta en el espacio

Si has buscado el término Shenlong y no te refieres al dragón de Dragon Ball, te encuentras ante uno de los secretos mejor guardados de la defensa aeroespacial asiática. El Shenlong (Dragón Divino en mandarín) es el avión espacial reutilizable y no tripulado de China, una pieza maestra de ingeniería diseñada para operar en la órbita baja terrestre y regresar de forma autónoma a pistas de aterrizaje convencionales.

Características técnicas y misiones: Del mito a la realidad

A diferencia de los satélites convencionales, el Shenlong tiene forma de avión, lo que le permite reentrar en la atmósfera y planear. Aunque Beijing mantiene sus especificaciones bajo un "férreo hermetismo", los analistas internacionales y el seguimiento por radar han permitido definir sus rasgos clave:

Lanzamiento vertical: Despega acoplado a un cohete Larga Marcha 2F desde el centro de Jiuquan.

Despega acoplado a un cohete desde el centro de Jiuquan. Autonomía récord: Sus misiones han evolucionado de apenas 2 días en 2020 a estancias de más de 270 días en sus vuelos de 2022 y 2024.

Sus misiones han evolucionado de apenas 2 días en 2020 a estancias de en sus vuelos de 2022 y 2024. Maniobras de proximidad: A diferencia de su rival estadounidense, el Shenlong ha sido detectado liberando y volviendo a capturar pequeños objetos en órbita, una capacidad de mantenimiento y sabotaje que preocupa a los expertos.

Shenlong vs. X-37B: La rivalidad por el control orbital

Es imposible entender qué es el Shenlong sin compararlo con el X-37B de Boeing, operado por la Fuerza Espacial de EE. UU. Ambos son vehículos robóticos reutilizables de tamaño similar (unos 9 metros de largo), pero el Shenlong destaca por su opacidad total: China no registra estos vuelos ante la ONU, lo que convierte cada misión en una "sombra" que el Pentágono debe vigilar con sensores de alta precisión.

¿Para qué sirve realmente?

Oficialmente, China defiende que el Shenlong es una plataforma de ensayos tecnológicos pacíficos para reducir costes en el acceso al espacio. No obstante, su capacidad para desplegar satélites "compañeros" y realizar maniobras evasivas sugiere un uso dual: espionaje orbital, retirada de basura espacial o incluso tecnología antisatélite.