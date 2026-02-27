Suecia intercepta un dron "probablemente" ruso que espiaba al portaaviones nuclear francés Charles de Gaulle

El Gobierno de Suecia ha confirmado que un dron "probablemente" ruso fue neutralizado el pasado miércoles cuando sobrevolaba el portaaviones francés Charles de Gaulle. El buque está actualmente atracado en el puerto de la ciudad sueca de Malmö.

El ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, ha confirmado en una entrevista en la cadena pública sueca que "probablemente se haya producido una violación del espacio aéreo sueco por un dron, relacionada con un buque militar ruso que se encontraba en Oresund". "Según todos los indicios, existe una fuerte conexión entre el buque militar ruso y este dron", ha señalado el ministro.

Por su parte, fuentes del Estado Mayor del Ejército de Francia han confirmado a Europa Press que dicho dron fue "controlado" por fuerzas de Suecia cuando se encontraba a más de 10 kilómetros del portaaviones, sin que el incidente afectara a las operaciones.

El Ejército sueco ha informado en un comunicado de que "tomaron medidas para neutralizar el dron" pero "posteriormente se perdió el contacto con él". Asimismo, ha indicado que no se han observado más de estos vehículos aéreos no tripulados por la zona.

Los hechos ocurrieron en el estrecho de Oresund, cerca de la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia, donde el Charles de Gaulle, buque insignia de la Armada francesa y el portaaviones nuclear no estadounidense más grande del mundo, hizo escala el miércoles, antes de participar en varios ejercicios de la OTAN.