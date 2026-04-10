Finlandia compra a Corea del Sur 112 obuses autopropulsados K9 catalogados por su ejército como excedentes

Finlandia ha decidido dar un nuevo paso en el refuerzo de su artillería con la adquisición de 112 obuses autopropulsados K9 Thunder procedentes de Corea del Sur. Se trata de sistemas retirados del servicio activo por el ejército surcoreano, al ser considerados excedentes, que serán reacondicionados antes de su entrega. La operación consolida la apuesta de Helsinki por este modelo, que ya forma parte de su inventario desde hace varios años.

El contrato incluye no solo las plataformas de artillería, sino también repuestos, equipos de apoyo y sistemas necesarios para su mantenimiento y operación. El valor del acuerdo se sitúa en varios cientos de millones, lo que refleja la envergadura de la inversión. La compra permitirá incrementar de forma significativa la capacidad de fuego indirecto de las Fuerzas Armadas finlandesas.

No es la primera vez que Finlandia recurre a este sistema. En 2017 ya adquirió un primer lote de obuses K9, cuya experiencia operativa ha sido valorada de forma positiva por las autoridades militares. Esta nueva compra responde precisamente a esa evaluación favorable, que ha llevado al país nórdico a ampliar su flota con un número considerable de unidades adicionales.

El K9 Thunder es un obús autopropulsado de 155 milímetros diseñado para ofrecer alta movilidad y potencia de fuego. Su capacidad para disparar y cambiar rápidamente de posición lo convierte en un sistema especialmente eficaz frente a amenazas de contrabatería. Además, ha demostrado un buen rendimiento en condiciones climáticas extremas, un factor clave para su empleo en el entorno finlandés.