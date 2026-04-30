Un informe alerta de que Corea del Norte estaría muy cerca de poder saturar las defensas antimisiles de Estados Unidos

Un informe elaborado por la agencia Bloomberg ha encendido las alarmas al advertir de que Corea del Norte estaría avanzando hacia una capacidad que podría permitirle saturar las defensas antimisiles de Estados Unidos en un escenario de ataque nuclear. El análisis se centra en la evolución del arsenal norcoreano y en la posible vulnerabilidad del sistema estadounidense Ground-based Midcourse Defense (GMD).

El trabajo de la compañía estadounidense dice que Corea del Norte contaría actualmente con alrededor de 50 ojivas nucleares y capacidad para producir material fisionable para unas 20 más al año. Este ritmo de crecimiento, advierte el informe, estaría incrementando de forma constante la complejidad del arsenal de Pionyang y, con ello, la dificultad de interceptación por parte de Estados Unidos.

El documento señala que el sistema GMD, diseñado para interceptar misiles balísticos intercontinentales, dispone de unos 44 interceptores desplegados en Alaska y California, con planes de expansión. Sin embargo, el informe subraya que este sistema presenta una limitación clave: en muchos escenarios se requieren dos interceptores por cada misil entrante, lo que reduce su capacidad efectiva ante ataques múltiples o coordinados.

Bloomberg advierte de que un lanzamiento simultáneo de alrededor de 20 misiles balísticos intercontinentales podría ser suficiente para agotar o sobrepasar la capacidad operativa del sistema antimisiles estadounidense, especialmente si se combinan con señuelos o técnicas de saturación. Este escenario no implica una vulnerabilidad total, pero sí una posible pérdida de eficacia en situaciones de ataque masivo.

El informe también destaca que Corea del Norte estaría desarrollando misiles de combustible sólido y nuevas tecnologías de lanzamiento más rápidas, lo que reduce los tiempos de reacción y complica la detección temprana. A ello se sumarían posibles sistemas de penetración, como señuelos o cargas múltiples, diseñados para confundir los sistemas de interceptación.

En paralelo, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha advertido en otro informe reciente de una "expansión significativa del programa nuclear norcoreano", señalando un incremento de la actividad en instalaciones clave y una mayor capacidad de producción de material fisible. Según esta agencia, la evolución del programa nuclear de Pyongyang refuerza las preocupaciones sobre su capacidad de disuasión y escalada militar.

En otra alerta reciente, la agencia de la energía atómica ya había alertado de que la expansión del programa nuclear norcoreano está acompañada de pruebas continuadas de misiles balísticos y sistemas avanzados, lo que incrementa la tensión en la península de Corea y en el equilibrio estratégico global. Estas conclusiones apuntan a un escenario de modernización constante del arsenal de Pionyang.