DIFAS 2026: Las Fuerzas Armadas se exhiben en Vigo
Desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas 2026 en la playa de Samil, Vigo, presidido por el rey Felipe VI.
La playa de Samil, en Vigo, ha sido el escenario del desfile militar del acto central del Día de las Fuerzas Armadas 2026.
Una decena de alabarderos de la Guardia Real han sido los encargado de proteger la Tribunal Real. El dispositivo estaba conformado por un oficial y nueve alabarderos.
La sección de honores de la Guardia Real es la primera unidad en llegar a las proximidades de la Tribunal Real. Esperan a los Monarcas y a la heredera para rendirles honores militares.
El Rey ha pasado revista a la sección de honores de la Guardia Real nada más llegar a la Tribuna Real.
Felipe VI ha presidido el DIFAS 2026 portando el uniforme de capitán general del Ejército de Tierra. La Princesa Leonor se ha debutado en este acto portando el uniforme de alférez del Ejército del Aire y el Espacio.
La complicidad entre el Rey y la heredera de la Corona se ha podido comprobar en muchos momentos del desfile.
Las nubes bajas han provocado el primer disgusto del día. No han permitido ni el desfile aéreo ni el salto paracaidista que baja la bandera de España del cielo.
La reina Letizia ha estado junto al Monarca y a la heredera de la Corona en la Tribuna Real.
Tras la ruptura del enganche del mástil el Monarca ha ordenado que la bandera de España de la Guardia Real presidiese la parada militar.
La bandera de España de la Guardia Real ha sido la que ha terminado presidiendo el desfile del DIFAS 2026 tras la rotura de un enganche del mástil.
La corona de flores con la que se ha homenajeado a los caídos por España.
La Princesa Leonor hace un saludo respetuoso durante el homenaje a los caídos. En el brazo se puede ver su V de galonista, que la acredita como una de las alumnas más destacada de su promoción.
El General jefe de la Brigada ‘Galicia´ VII (BRI VII) ha sido el encargado de abrir el desfile terrestre.
Tras el mando del desfile ha llevado el turno de los veteranos de las Fuerzas Armadas.
El desfile mecanizado/acorazado ha empezado con la aparición de los carros de combate Leopardo 2E del Ejército de Tierra.
VCI (Vehículo de Combate de Infantería) Pizarro del Ejército de Tierra.
Obús autopropulsado ATP M-109 de 155mm del Ejército de Tierra.
El 8x8 Dragón ha sido la gran novedad militar en el DIFAS 2026. Un programa que arrastra importantes retrasos y que provoca continuos enfados en el Ministerio de Defensa.
Otro de los vehículos del Ejército de Tierra que ha participado en el desfile.
La BRILAT tiene como mascota un águila Harris de nombre Galicia que también ha participado en el desfile.
Banderas y estandartes de las unidades que han participado en la parada militar del DIFAS 2026.
La primera agrupación a pie ha estado protagonizada por la Armada.
Compañía de Infantería de Marina del TEAR (Tercio de la Armada).
Escuadrilla de alumnos de la Academia General del Aire (AGA).
Escuadrilla del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) del Ejército del Aire, la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire y el Espacio.
Escuadrilla de Honores del Grupo de Seguridad del Ejército del Aire y el Espacio.
Mando y Plana Mayor del Batallón de la Guardia Civil.
Compañía de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil.
Compañía de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Desfile
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El Tercio Gran Capitán de La Legión ha desfilado acompañado de Baraka, un borrego de cuatro años de raza castellana.
El DIFAS 2026 ha sido el tercer gran evento militar de Baraka, que ya desfiló en el DIFAS 2024 de Oviedo y en el desfile de la Fiesta Nacional de 2025.
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