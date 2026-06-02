El PP pide a Defensa incrementar en número de efectivos de La Legión en Ceuta y Melilla

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que solicita al Ministerio de Defensa aumentar la presencia de La Legión en Ceuta y Melilla. La iniciativa propone recuperar dos unidades históricas que fueron disueltas durante los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según la formación, esta medida contribuiría a reforzar la presencia del Estado en las dos ciudades autónomas.

La propuesta contempla la reactivación de la II Bandera "Carlos V", integrada en el I Tercio Gran Capitán de Melilla y disuelta en 2009, así como de la V Bandera "Gonzalo Fernández de Córdoba", perteneciente al II Tercio Duque de Alba de Ceuta, que dejó de operar en el año 2007, según informa Efe. Ambas unidades formaron parte de la estructura tradicional de La Legión durante décadas.

Los populares sostienen que el incremento de efectivos militares en Ceuta y Melilla resulta necesario ante las actuales circunstancias geopolíticas y estratégicas. A su juicio, la recuperación de estas banderas permitiría fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en ambos territorios y garantizar una mayor presencia institucional en dos ciudades consideradas especialmente relevantes para la defensa nacional y el control de las fronteras exteriores españolas.

La iniciativa parlamentaria también pone el foco en la evolución experimentada por las guarniciones militares de ambas ciudades durante las últimas décadas. El texto argumenta que los procesos de profesionalización y modernización de los Ejércitos han derivado en una reducción progresiva de efectivos. Pese a ello, destaca que las unidades destinadas en Ceuta y Melilla continúan participando de forma habitual en misiones internacionales desarrolladas por España.

Otro de los argumentos expuestos por el PP es el valor simbólico y social que tendría la recuperación de estas unidades legionarias. La formación considera que su restablecimiento ayudaría a mantener los vínculos históricos entre las Fuerzas Armadas y la población civil de ambas ciudades. Asimismo, entiende que la medida contribuiría a reforzar la percepción de seguridad y la presencia visible del Estado.

En su exposición de motivos, el partido recuerda que el último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos correspondientes a enero de 2024, cifra en 122.244 los efectivos militares en España. También subraya que la Ley de la Carrera Militar fijó un máximo de entre 130.000 y 140.000 efectivos, un límite establecido en un contexto internacional distinto al actual.