Hungría eleva a 18 su flota de cazas Gripen tras las últimas entregas de Saab

Hungría ha completado la ampliación de su flota de cazas Gripen tras recibir las últimas aeronaves contempladas en el acuerdo suscrito con la compañía sueca Saab, según ha informado la propia empresa. Con esta entrega, la Fuerza Aérea húngara pasa a operar un total de 18 aviones Gripen C/D: 16 unidades Gripen C y dos Gripen D.

La incorporación de estos aparatos culmina la última modificación del contrato entre Hungría y Saab. Desde la compañía han subrayado que la llegada de estas nuevas aeronaves permitirá reforzar aún más las capacidades de la Fuerza Aérea húngara.

El origen de esta ampliación se remonta a 2024, cuando Hungría formalizó un nuevo pedido tras modificar el contrato inicial firmado en 2001 entre la Administración Sueca de Material de Defensa (FMV) y el Gobierno húngaro. Aquel acuerdo original contemplaba la adquisición de 14 cazas Gripen C/D.

Refuerzo de la flota

Desde Saab han destacado la solidez de una relación que se prolonga desde hace dos décadas. Lars Tossman, vicepresidente senior y responsable del área de Aeronáutica de la compañía, ha señalado: "Estamos orgullosos de la Fuerza Aérea húngara, que ya lleva 20 años operando cazas Gripen. Gracias al contrato de soporte y servicio, la flota húngara de Gripen mantendrá una alta disponibilidad y seguirá siendo modernizada de forma continua para cumplir con todos los requisitos de misión durante al menos la próxima década".

El contrato suscrito en 2024 incluía la adquisición de cuatro cazas Gripen C adicionales. Saab rubricó el acuerdo con FMV después de que el Ministerio de Defensa de Hungría y la agencia sueca cerraran la modificación contractual para incorporar las nuevas aeronaves.

En el momento de la firma, el presidente y consejero delegado de Saab, Micael Johansson, puso en valor la capacidad de la aviación militar húngara. "Con el caza Gripen, Hungría cuenta con una de las fuerzas aéreas más capaces de Europa. Esperamos seguir estrechando nuestra colaboración con el Gobierno húngaro y con la industria de defensa del país", afirmó.

Cooperación a largo plazo

Más allá de la entrega de los aviones, Saab mantiene actualmente un contrato de soporte con FMV para garantizar el mantenimiento y la operatividad de la flota húngara. La compañía también ha asegurado que está preparada para seguir ofreciendo mejoras técnicas y apoyo logístico a los cazas húngaros más allá de 2035.

La cooperación entre ambas partes no se limita únicamente al ámbito operativo. Saab y el Ministerio de Defensa de Hungría han firmado además un memorando de entendimiento para impulsar el desarrollo de áreas industriales de alta tecnología y capacidades relacionadas con aeronaves de combate. Entre las iniciativas previstas figura el apoyo a la creación de un Centro de Excelencia en tecnologías de realidad virtual en Hungría.

Con estas entregas, Hungría cierra la fase más reciente de expansión de su programa Gripen y consolida su relación con Saab mediante soporte técnico, modernizaciones y cooperación industrial.