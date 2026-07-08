El Gobierno transfiere 6.287 millones a Defensa para subir el sueldo a los militares y financiar programas de armamento

La inversión en Defensa ha sido una de las grandes protagonistas del Consejo de Ministros. En esta ocasión no ha sido sólo para la financiación de los programas de armamento que aportan capacidades militares a las Fuerzas Armadas españolas, sino también para labores de logística, mantenimiento y para otra cuestión tan esencial en los ejércitos modernos: el personal que lo compone. Se añade una bolsa económica destinada al aumento salarial de los militares.

El Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito de 6.287,53 millones desde Hacienda hasta Defensa para dotar al departamento de Margarita Robles de recursos económicos suficientes. Según la referencia oficial, la operación permitirá financiar distintos programas del Ministerio, entre ellos los relativos a la modernización de capacidades, el sostenimiento de los ejércitos y las mejoras retributivas del personal militar.

En concreto, se dice que la transferencia de dinero servirá para hacer frente a los incrementos salariales previstos para los militares, incluyendo la subida del 2,5 por ciento correspondiente al pasado año 2025 y la del 1,5 por ciento fijada para este año 2026. También se destinarán recursos a programas de inversión y modernización, así como a actuaciones de logística y mantenimiento.

Sin embargo, la referencia del Consejo de Ministros no precisa qué cantidad se asignará a cada uno de estos conceptos. No desglosa qué parte de los 6.287 millones se destinará a programas de armamento, cuánto irá a reforzar la logística o el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, ni cuál será la cuantía reservada para financiar las mejoras salariales del personal militar.

Además de esta decisión, el Gobierno ha aprobado otras cuatro partidas destinadas a Defensa por un importe total que alcanza casi los 100 millones de euros. La más cuantiosa de ellas, de 50,57 millones de euros, está destinada al mantenimiento de los blindados Pizarro del Ejército de Tierra, tanto la versión de infantería como la de caballería, durante un periodo temporal de cuatro años, con posibilidad de prorrogarse durante dos años más.

Se ha dado luz verde a un acuerdo marco para contratar servicios de ingeniería, desarrollo de software, reparaciones estructurales e integración de sistemas destinados a los vehículos tripulados remotamente (RPAS) tipo II del Ejército del Aire y del Espacio. El objetivo es cubrir trabajos que no pueden realizarse con medios propios. El contrato tiene un valor estimado de 23,83 millones, una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga por otros dos.

El tercer contrato aprobado está destinado a suministrar puestos de mando de tipo batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), sustituyendo equipos afectados por la obsolescencia tecnológica y la falta de repuestos. Estos sistemas permiten dirigir y coordinar las operaciones de emergencia sobre el terreno. El acuerdo cuenta con un presupuesto estimado de 17,50 millones y tendrá una vigencia de cuatro años, sin posibilidad de prórroga.

Por último, se ha aprobado la contratación de emergencia para reparar los daños ocasionados por el incendio registrado el 31 de mayo en el centro de distribución eléctrica de la base militar El Empecinado (Valladolid). Las actuaciones incluyen la reposición de equipos eléctricos y el suministro provisional mediante grupos electrógenos para mantener la operatividad. El importe asciende a 187.700 euros y se ejecutará con carácter inmediato.