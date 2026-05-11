La UEFA premia a Siebert con la final de Champions tras su polémico arbitraje al Atlético

La UEFA ya ha dado a conocer quiénes serán los árbitros de los partidos más importantes de la temporada en cuestiones europeas. Para la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal FC el elegido será Daniel Siebert. El alemán, de 42 años e internacional desde 2015, dirigirá por primera vez en su carrera una final de la máxima competición continental.

Recordemos que este colegiado ha arbitrado nueve encuentros de Champions en esta campaña, entre ellos el duelo de ida de cuartos de final entre el Arsenal y el Sporting de Portugal y la vuelta de semifinales entre el Arsenal y el Atlético de Madrid.

Precisamente ese último encuentro estuvo rodeado de polémica después de que el Atlético de Madrid protestara por un posible penalti no señalado sobre Antoine Griezmann en Londres. Las quejas rojiblancas, sin embargo, no han afectado a la valoración de la UEFA sobre el árbitro alemán, que ha sido premiado con la designación más importante del calendario europeo.

El equipo arbitral de la final estará compuesto íntegramente por colegiados de primer nivel internacional. Los asistentes serán Jan Seidel y Rafael Foltyn, ambos también alemanes, mientras que el suizo Sandro Schärer ejercerá como cuarto árbitro. La española Guadalupe Porras Ayuso actuará como árbitra reserva.

En la sala VAR también habrá protagonismo alemán. Bastian Dankert será el responsable principal del videoarbitraje acompañado por Robert Schröder, mientras que el español Carlos Del Cerro Grande ejercerá como soporte VAR.

Otras finales europeas

La UEFA también confirmó el resto de designaciones para las finales europeas. Por ejemplo, el francés François Letexier arbitrará la final de la UEFA Europa League entre el SC Freiburg y el Aston Villa FC en Estambul. Por su parte, el italiano Maurizio Mariani dirigirá la final de la UEFA Conference League entre el Crystal Palace FC y el Rayo Vallecano en Leipzig.

En categoría femenina, la sueca Tess Olofsson será la encargada de impartir justicia en la final de la UEFA Women's Champions League entre el FC Barcelona Femení y el Olympique Lyonnais Féminin.

Con estas designaciones, la UEFA apuesta por árbitros experimentados y consolidados para cerrar una temporada marcada por el nuevo formato de las competiciones europeas y por la enorme exigencia competitiva en todas las eliminatorias.