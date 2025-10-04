En directo: marca el tercero Kylian Mbappé
Los de Xabi Alonso buscan sobreponerse de la 'manita' del Atlético de Madrid el pasado fin de semana, los de Marcelino recuperar sensaciones.
Dejo por aquí la acción que le ha costado la expulsión a Mouriño... juzguen ustedes mismos.
La segunda tarjeta amarilla para Mouriño y la que le costó marcharse expulsado del Santiago Bernabéu 🟥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/d6ID87xtyQ— DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2025
Va a salir Dani Parejo (formado en la cantera madridista) al terreno de juego y se va del verde Santi Comesaña.
Se para el encuentro porque, tras anotar el tercero, Mbappé se ha ido al suelo y tiene que ser retirado.... entra Rodrygo por el francés.
Se ha marchado del terreno de juego Oluwaseyi y ha entrado A. Alti, veremos si cambia algo para los de Marcelino....
GOOOOOOOL!!!! Tercero del Real Madriiiiid. Esta vez ha sido Mbappé, golazo del francés. Mbappé pasa a Brahim y Brahim a Mbappé parece que ninguno quería marcar peeeero finalmente dispara el francés que marca a placer.
Paradón de Arnau Tenas... la verdad que está haciendo un partidazo el portero del Villarreal.
SEGUNDA AMARILLA A MOURIÑO. Se marcha del terreno de juego el jugador del Villarreal.... se quedan con 10 los de Marcelino. Podríamos decir que dudosa la intensidad del agarrón para esta segunda tarjeta.
Sale Mastantuono del terreno de juego y entra Brahim Díaz.
GOOOOOLAZO del Villarreal. El 9 del conjunto de Marcelino recibe en la corona del área y le golpea con una potencia que ni el belga puede parar.... Mikautdaze acerca al submarino.
Se queja Vinicius Jr. de un posible nuevo penalty.... veremos lo que dicen desde el VAR. Desde luego Arnau llega tarde a blocar el balón, eso no lo duda nadie.
GOOOOOOOOOL!!! Vinicius Jr. transforma el penalty en gol. Ha adivinado la trayectoria Arnau Tenas peeeeero la potencia del brasileño hace que el balón termine al fondo de la red.
AMARILLA A GUEYE por protestar
PENALTI A FAVOR DEL REAL MADRID. No ha tenido dudas Cuadra Fernández tras ver la caída de Vinicius Jr. en el área a empujón de Rafa Marín.... el toque rodilla con rodilla es clave.
Doble cambio en el Real Madrid. Van a salir al verde Camavinga y Bellingham, salen del terreno de juego Ceballos y Arda Güler.
Se pasea el balón por delante de la portería de Courtois por un pase atrás de Pépé... se durmió la defensa madridista.
75.216 aficionados en las gradas del Santiago Bernabéu esta noche fría en Madrid.
Gran y larga jugada del Villarreal que toca y toca cerca del área de Courtois buscando el primero en el Bernabéu. Están listos los defensas del Real Madrid.
Falta favorable al Real Madrid... cerquita de la línea del medio pero sin peligro
Falta sobre Huijsen casi a la mitad del campo y para el partido Cuadra Fernández para regañar al banquillo del submarino amarillo por los jugadores que están calentando... lo nunca visto!
Cooooorner para el Real Madrid! No se conforman los de Xabi Alonso con el 1-0 sino que quieren más y a por ello van...
El Villarreal busca despertar tras este tempranero gol del Real Madrid pero les cuesta tener la posesión...
GOOOOOOOOOL!!!! Gol de Vinicius Jr. sin pensárselo dos veces le pega a la portería delante de un defensor del Villarreal y.... el brasileño abre la cuenta de los de Xabi Alonso.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE EL REAL MADRID!
Vuelven los protagonistas al terreno de juego y no parece que haya cambios en el Real Madrid.
El Villarreal hace un cambio: sale Moleiro y entra Mikautadze y Pépé por Buchanan.
El entrenador del Real Madrid vive intensamente los partidos desde la banda... así ha reaccionado a la última ocasión de Mastantuono.
¡XABI ALONSO, COMO SI ESTUVIESE JUGANDO ÉL! Así reaccionó a la ocasión de Mastantuono 👀🦵 pic.twitter.com/uJt6MT51VC— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 4, 2025
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete! ¡Hasta ahora mismo!
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE. Ocasiones para ambos equipos durante la primera parte, ha empezado muy fuerte el Real Madrid pero con el paso de los minutos iba ganando algo de fuerza el Villarreal. Han tenido ocasiones peligrosas ambos equipos peeeero nos vamos con empate a cero al descanso.
TARJETA AMARILLA! Ve la segunda amarilla Franco Mastantuono por un gesto que parece involuntario en el que le da ‘una colleja’ a Cardona.
UUUUY! Rozando el poste de la portería ha ido ese tiro de Mastantuono... que maravilla para llegar casi al descanso. Telita con el argentino...
El Twitter de LaLiga nos regala algunas de las jugadas de esta primera parte del Bernabéu.
🤯 ¡Renato Veiga se hizo GIGANTE!
LALIGAHighlights | @VillarrealCF pic.twitter.com/o66ODlTHPn— LALIGA (@LaLiga) October 4, 2025
Dispara Vinicius desde fuera del área pero toca en un defensor del Villarreal... últimas jugadas de la primera mitad.
COURTOOOOIS!!! Menos mal que el Real Madrid tiene a este hombre.... llegaba en carrera Oluwaseyi con muuucho peligro y tanto el belga como Militao han evitado el primero del submarino al borde del descanso.
La va a pegar Arda Güler con muuuchas opciones, ¿qué hará el turco? Pues le pegó directo el turco y la rechazó la barrera.
MANO del Villarreal. Falta al borde del área a favor del Real Madrid
Thomas Partey pone la falta al centro del área peeeero ahí estaba Mastantuono para recuperar el balón para los madridistas.
TARJETA AMARILLA! Primera para un jugador del Real Madrid, en este caso para Tchouameni.
Más de media hora de encuentro y parece que despierta el Villarreal y busca tener también ocasiones en el encuentro no solamente sufrir
Falta directa de Cardona! El zurdazo va directo a los guantes de Thibu Courtois. Sin peligro para los madridistas.
Falta de Fede Valverde sobre Moleiro que se queda tendido en el suelo dolorido... Parece que cojea ligeramente.
Tchouameni de nuevo!!! Testarazo alto por pocoooo, quieren el primero en el Real Madrid.
Falta de Comesaña sobre Huijsen... Veremos si llega el primero.
Problema de cables! El árbitro de campo no escucha correctamente a la sala VOR. Los entrenadores aprovechan para dar instrucciones a sus jugadores... El tiempo es oro
MASTANTUONOOOOO! Segunda clarísima del Real Madrid salvada por los pelos por Renato Veiga. Quiere el primero el equipo de Xabi Alonso.
Se paseaaa el balón por la portería del Villarreal. Gran centro de Vinicius que solo puede peinar ligeramente Tchouameni y se termina cerca del palo lateral.
TARJETA AMARILLA! En esta ocasión Mouriño por agarrón a la camiseta de Vinicius Jr.
UY! Disparo alto y lejano de Oluwaseyi.
Pequeña polémica en los primeros casi 20 minutos.... una buena ocasión del Real Madrid que podía terminar en córner finalmente es falta para el Villarreal por empujón de Carreras a Mouriño.
Buchanan completamente solo en su intento de ocasión frente al Madrid... ha tenido que frenar su carrera por la banda porque no le acompañaban. La jugada ha terminado en saque para Courtois.
Empieza a ganar posesión el equipo de Marcelino, mantienen más el balón en sus pies.... Se sacuden el dominio inicial del Real Madrid.
Y la falta se convierte en una jugada de banda que termina en saque de banda....
TARJETA AMARILLA PARA SERGI CARDONA! Agarrón del defensa del submarino amarillo al 30 del Real Madrid y.... primera tarjeta del encuentro.
Los jugadores del Villarreal pedían que el balón se le había escapado a Vinicius por la línea de fondo aunque Cuadra Fernández no lo veía así... Parecía que si pero la decisión del árbitro ha sido la contraria.
Uuuuuy! La pegó Güler en la primera ocasión del Madrid que se fue ligeramente por encima del travesaño del submarino amarillo. Primera oportunidad a los casi 10 minutos de partido.
Muuuuchos pases hoy en el Bernanbéu, casi todos del lado de los blancos que, por el momento, no han llegado con peligro a la portería de Arnau Tenas.
Primera aproximación del Real Madrid. Tras unos cuantos pases entre diferentes jugadores Álvaro Carreras pone el balón al área que despeja la defensa del Villarreal y... la jugada termina en falta a favor de los de Xabi Alonso.
Parece que el Madrid juega con un 4-2-3-1, veremos como se va gestionando el encuentro. Todo tras la semana de polémica de Fede Valverde y el jugar o no de lateral derecho...
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL VILLARREAL!
Se guarda un minuto de silencio en el Bernabéu por José Araquistáin, ex jugador del Real Madrid.
SALTAN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO. Suena el himno del Real Madrid... pelos de punta para los madridistas cada vez que suena. Se saludan los jugadores, esto está a punto de empezar.
10 minutos para que empiece a rodar el balón! ¿Alguien más está nervioso?
🚶 ¡Así ha sido nuestra llegada al Bernabéu! pic.twitter.com/iekIfLvsYi— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 4, 2025
En el micrófono de DAZN, Marcelino García Toral habla sobre su encuentro 259 como entrenador del equipo. Lo primero agradece al equipo el haber confiado en él en dos etapas diferentes.
¿Cómo se gestionan las emociones fuertes? "Cansado (risas) supermotivado, satisfechos por lo demostrado hasta ahora e ilusionados y expectantes".
¿Cuáles son las dificultades de este encuentro? "Yo creo que pasa por el acierto pero la verdad es que jugando contra el Real Madrid ellos casi siempre tienen el acierto. No necesitan mucha fluidez o dominio porque se asocian muy rápido. Los partidos aquí (en el Bernabéu) se hacen muy largos".
¿Sueña salir líder del Bernabéu? "No es utopía, es una posibilidad si ganamos. Pero es anecdótico o circunstancial, no es nuestra pelea, lo verdaderamente importante sería sumar 19 puntos de 24. Nosotros queremos competir y crecer".
Poco menos de media hora para que comience el encuentro y es el momento de saber ¿Cómo han sido históricamente estos encuentros? Pues positivos para el Real Madrid porque de los 53 que han jugado ambos equipos 30 han sido victorias blancas, 17 empates y tan solo 6 victorias del Villarreal…. Veremos qué sucede esta noche.
El Santiago Bernabéu está vestido de gala esperando a los dos equipos y que ruede el balón! ¿Cuál será el resultado de esta noche? ¿Alguien se atreve a apostar?
🏟️ Bernabéu@Solan_de_Cabras pic.twitter.com/NF5O3XvD4c— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 4, 2025
Como comentan los compañeros de MARCA, es llamativa la ausencia en el once inicial de Jude Bellingham. El motivo es que, tras la operación del hombro y su vuelta a los terrenos de juego, el inglés tuvo una pequeña recaída pero luego fue titular en el Metropolitano y suplente en Kazajistán.... ¿Qué ocurre con el inglés? ¿Jugará algunos minutos esta noche?
Quien dirigirá el encuentro de esta noche será Guillermo Cuadra Fernández y le ayudará desde la sala VAR Javier Iglesias Villanueva.
Precioso el tuit que ha compartido el Villarreal en homenaje al encuentro que se disputa esta noche en Madrid...
October 4, 2025
No hay que pasar por alto que la última victoria del submarino amarillo sobre los blancos fue en el año 2023, pero fue en Copa del Rey y a domicilio cuando vencieron por 2-1. Y el último enfrentamiento entre ambos equipos fue el pasado 5/10/2024 en LaLiga y ganaron los de Ancelotti 2-0 con goles de Valverde y Vinicius Jr.
Tenemos también los once que saltarán al césped del Bernabéu por parte del Villarreal. Marcelino opta por: Arnau Tenas, Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, S. Cardona, Buchanan, Santi CV, T. Partey, Gueye, A. Moleiro y Oluwaseyi.
🟡 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 🟡#RealMadridVillarreal pic.twitter.com/GW2XhotCH1— Villarreal CF (@VillarrealCF) October 4, 2025
Ya hemos hablado de las bajas de los blancos pero… no son los únicos. Por su parte, el Villarreal cuenta con las bajas de Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth, Pau Cabanes, Gerard Moreno y Ayoze Pérez.
Y, mientras esperamos el once de Marcelino vamos recordando que el Villarreal no conoce la derrota en sus últimos cuatro encuentros. Podría decirse que llegan en mejor forma los de Marcelino… De hecho, lleva tres victorias en Liga seguidas y salvó una difícil papeleta en la Liga de Campeones. La Juventus llegó a ponerse 1-2 en La Cerámica, pero los groguets salvaron un punto clave ante uno de los rivales más difíciles de su calendario europeo.
Viendo la lista de jugadores lesionados que tiene Xabi Alonso... pocas sorpresas en este once inicial hoy en su estadio. Quizá lo más llamativo es que parece que Valverde finalmente será lateral, a ver cómo sienta eso al uruguayo.
Y ya tenemos once del Real Madrid! Xabi Alonso sale con: Courtois, Valverde, E. Militao, Huijsen, Á. Carreras, Tchouameni, D. Ceballos, Mastantuono, Arda Güler, Vinicius Jr. y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 4, 2025
🆚 @VillarrealCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/IKxbJdrKyX
Recordemos además que los de Xabi Alonso venían en racha, pero el Atlético de Madrid ha supuesto el primer gran tropiezo de la temporada. Los de Simeone hicieron caer a los madridistas, que llegaron incluso a ponerse por delante en el Metropolitano. El larguísimo viaje a Almaty y la goleada al Kairat tendrán que servir como terapia para enfrentarse a un complicadísimo Villarreal.
¿Cuáles son los números ambos equipos antes del encuentro de esta noche? Pues el Real Madrid lleva unos buenos números con 12 goles anotados por 8 que ha recibido pero es que el conjunto de Marcelino tan solo ha recibido 5 goles en lo que llevamos de competición y ha marcado 6.
Una de las sorpresas de estos últimos días es que el estadio Santiago Bernanbéu ya no se llamará Santiago... por motivos comerciales. Increíble. https://www.libertaddigital.com/deportes/futbol/2025-09-26/el-real-madrid-elimina-santiago-del-nombre-del-estadio-por-motivos-comerciales-7300610/
Este encuentro es especial, sobre todo para Dani Parejo, que vuelve a la que un día fue su casa. De hecho, si juega en el Bernabéu, se enfrentará al que fue el club de su infancia y juventud por vez número 35. El de Coslada llegó a la cantera blanca en 2003 y tocó el primer equipo en apenas cinco ocasiones. Tras una cesión, fue vendido al Getafe por 3 M€ en 2009, justo el año que llegó Xabi Alonso como jugador blanco.
Xabi Alonso tendrá complicado escoger quien pone en la defensa ya que tienen muchos jugadores lesionados. Las bajas de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Mendy y Rudiger hacen complicado elegir un defensa… puede que haya llegado de nuevo la hora de Asencio. En ese caso, sumaría su octavo partido como lateral en su carrera profesional. El 17 ya jugó todo el encuentro en el costado de la zaga en Almaty.
Ambos conjuntos llegan en momentos similares pero los de Xabi Alonso quieren resarcirse en LaLiga de la ‘manita’ del Atlético en la jornada pasada… Mientras, los de Marcelino buscan continuar su buena racha.
El Real Madrid y el Villarreal se ven las caras en la última jornada antes de nuevo parón de selecciones buscando una victoria que les acerque al FC Barcelona. Recordemos que el Real Madrid es segundo con 18 puntos y el submarino amarillo tercero con 16.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la octava jornada de la Primera División de LaLiga que enfrentará al Real Madrid y al Villarreal CF en el Santiago Bernanbéu. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Éder Militão
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Dani Ceballos
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Sergio Mestre, Andriy Lunin, David Alaba, Raúl Asencio, Fran García, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Rodrygo, Gonzalo García y Endrick
Villarreal
- Arnau Tenas
- Santiago Mouriño
- Rafa Marín
- Renato Veiga
- Sergi Cardona
- Tajon Buchanan
- Santi Comesaña
- Thomas Partey
- Pape Gueye
- Tani Oluwaseyi
- Alberto Moleiro
- Suplentes: Luiz Júnior, Diego Conde, Alfonso Pedraza, Adrià Altimira, Manor Solomon, Ilias Akhomach, Dani Parejo, Georges Mikautadze y Nicolas Pépé