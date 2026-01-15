En directo: El partido se retrasa hasta las 21:15 por problemas de seguridad
El Racing buscará dar la campanada en la Copa del Rey frente al FC Barcelona.
Racing de Santander
Barcelona
El FC Barcelona quiere la victoria en el Sardinero 14 años después de su última visita y con la incorporación de Joao Cancelo.
La RFEF ha ampliado en su cuenta de X los motivos del retraso del encuentro en El Sardinero.
🚨 INFORMACIÓN OFICIAL | Debido a un problema de seguridad por acumulación de gente en los accesos al estadio, se retrasa 15 minutos el inicio del @realracingclub 🆚 @FCBarcelona_es.#CopaDelReyMapfre | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/ATeaYddfMN— RFEF (@rfef) January 15, 2026
¿Qué pensáis? Flick hará redebutar a Cancelo... Ellos mismos lanzan la pregunta en su cuenta de X.
¿Redebutará João? 👀 pic.twitter.com/1pHT9UMgQ2— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026
EL PARTIDO SE RETRASA 15 MINUTOS!!!! Según cuenta Ricardo Sierra desde El Sardinero ha habido problemas de seguridad por los que debe retrasarse el encuentro.
La inesperada derrota de ayer del Real Madrid frente al Albacete ha hecho levantarse los miedos de los racinguistas… Como contamos en LD consideran que será más complicado ganar al conjunto culé ahora.
El último cruce en esta competición fue hace años y la tendencia siempre ha favorecido al equipo catalán, aunque el Racing ya sabe lo que es poner en aprietos a los grandes en su estadio.
Hablando del astro argentino… fue precisamente en este estadio donde Leo Messi marcó el gol número 5.000 del Barça en la historia de la Liga en 2009.
¿Sabías que el gol número 5.000 del Barça lo marcó Messi 🆚 Racing de Santander? ⚽ pic.twitter.com/f4c9haam27— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026
Es importante también recordar que ambos equipos se han enfrentado en 100 ocasiones oficiales, con un balance de 62 victorias para el Barça, 17 para el Racing y 21 empates. Además, el Barcelona no juega en El Sardinero desde marzo de 2012, cuando se vivió una victoria 0-2 con doblete de Messi.
El Racing y su estadio están más que preparados para recibir al FC Barcelona… Así está el cielo a pocas horas de recibir a los culés.
✨ El cielo de las grandes citas.#RacingBarça | #CopaDelReyMapfre pic.twitter.com/dWTr41V2oO— Real Racing Club (@realracingclub) January 15, 2026
Por su parte, el Racing está cuajando una gran temporada en Segunda División, siendo líder de la categoría y un serio candidato al ascenso buscando volver a Primera 14 años después. Dirigidos por José Alberto López, los cántabros son el que equipo que más marcó en 2025 en su categoría. Su estrella, Íñigo Vicente es la principal amenaza para la defensa culé.
Pero, ¿cómo llegan ambos equipos? El equipo de Hansi Flick llega en un estado de forma inmejorable. Acaban de proclamarse campeones de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid el pasado domingo 11 de enero. Aunque Flick ha hecho algunas rotaciones para gestionar el cansancio, se ha visto que será un once competitivo con figuras como Cubarsí y la posible titularidad de Marcus Rashford o Ferran Torres. Recordemos que el Barça no pisa Santander en partido oficial desde el año 2012.
Por su parte, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, habló de que estarán preparados desde el minuto uno… "Ellos estarán motivados. Es un equipo joven, valiente, que juega bien... Habrá emoción en el estadio por recibirnos. Esto es la Copa. Hay que estar listos desde el principio".
En este punto quiero recordar que ayer, en la rueda de prensa previa al partido, José Alberto, entrenador del Racing de Santander, valoró las opciones de su equipo frente al Barça: "Mañana jugamos contra un Primera División, contra uno de los mejores clubes del mundo y posiblemente el equipo en mejor estado de forma actualmente. Pues para mí está al 50%, en el momento que el balón empieza a rodar, al 50%. Ahí somos 11 contra 11 y vamos a intentar ponerles en dificultades", aseguró el técnico racinguista en rueda de prensa.
Luego por la noche, tras la derrota del Real Madrid, cambió su idea. "Será mucho más difícil; sin Barça y Madrid, ¿quién va a Arabia el año que viene?", comentó José Alberto, temiendo que hoy ante el Racing ocurran cosas raras.
También conocemos quien será el encargado de dirigir el encuentro que no es otro que el colegiado murciano José María Sánchez Martínez, junto a él estará el madrileño David Gálvez en el VAR. Será la segunda vez que Sánchez Martínez pite a los azulgranas después duelo liguero ante el Athletic Club de Bilbao que acabó con victoria azulgrana (4-0) y en el estreno del nuevo Spotify Camp Nou.
Hay que destacar que, antes del partido los jugadores del Racing harán el pasillo al Barça como reconocimiento a la reciente victoria culé en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí frente al Real Madrid.
El Racing está jugando muy bien y le puede complicar la vida a cualquier equipo. Recordemos que en la anterior eliminatoria ya dejaron fuera al Villarreal, tercer clasificado de la Liga. Así que el Barcelona deberá vigilar mucho si quiere evitar sorpresas.
Por su parte, el Racing de Santander jugará con Jokin Ezkieta, Mantilla, Mario García, Manu Hernando, Castro, Iñigo, Guliashvili, Aldasoro, Arana, Maguette, Suleiman.
🚨 ¡Ya conocemos el once que presentará José Alberto de inicio hoy ante el @FCBarcelona_es! #RacingBarça #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/I7wN8rqA69— Real Racing Club (@realracingclub) January 15, 2026
Antes de comenzar a contaros curiosidades del encuentro... El FC Barcelona ya ha dado a conocer su alineación. Flick saldrá con Joan García, Balde, Cubarsí, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, M. Casadó, Gerard Martín, Olmo, Bernal y Koundé.
📋 𝗢𝗡𝗭𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #RacingBarça pic.twitter.com/jt9PtVuW3F— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026
De hecho, al ser los dos líderes de sus ligas a los de Hansi Flick no les espera un partido fácil. Tanto que los azulgrana deberán trabajársela y tienen como ejemplo lo vivido en su primera ronda ante el Guadalajara, cuya resistencia duró hasta los 76 minutos.
El choque de esta tarde viene cargadito de emociones ya que, recordemos, es a partido único. Es un todo o nada para los dos equipos… Además, es un encuentro todavía más emocionante al enfrentarse el líder de Primera División y el líder de Segunda.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de los octavos de final la Copa del Rey 2025/26 que enfrentará al Racing de Santander y al FC Barcelona en el estadio de El Sardinero. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Racing de Santander
- Jokin Ezkieta
- Alvaro Mantilla
- Javier Castro
- Manu Hernando
- Mario Garcia
- Suleiman Camara
- Aritz Aldasoro
- Maguette Gueye
- Íñigo Sáinz-Maza
- Juan Carlos Arana
- Giorgi Guliashvili
- Suplentes: Laro Gómez, Jorge Salinas, Pablo Ramón, Marco Sangalli, Peio Canales, Gustavo Puerta, Iñigo Vicente, Andrés Martín, Sergio Martinez, Damián Rodríguez y Manex Lozano
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Marc Casadó
- Marc Bernal
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Marcus Rashford
- Suplentes: Marc-André Ter Stegen, Wojciech Szczęsny, João Cancelo, Ronald Araújo, Eric García, Fermín López, Raphinha, Tomás Marqués, Pedri, Robert Lewandowski y Roony Bardghji