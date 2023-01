ADN Real Madrid

Es la ventaja de llevar 60 años por aquí dando vueltas y 35 trabajando en el periodismo deportivo, que ya lo has visto todo varias veces. Aunque siempre puede haber matices, claro. Es como cuando has visto un montón de veces una película y, pese a todo, siempre sacas alguna conclusión nueva. Por ejemplo, el otro día viendo por quincuagésimo novena vez ¡Qué bello es vivir!, me sorprendí con la escena en la que el hombre que rescata de las aguas a George Bailey y a Clarence, que dice ser su ángel de la guarda, se da cuenta de algún modo y sin que Capra lo muestre que efectivamente es lo que dice ser. Pues con el Real Madrid pasa lo mismo. Con el Real Madrid pasa que los antimadridistas, y muchos madridistas también, piensan en serio que tiene que ganar siempre y bajo cualquier circunstancia. Si gana cumple o, en el mejor de los casos, es gracias al árbitro, lleva siendo así desde los tiempos de Guruceta Muro, un famoso árbitro de los años 70. Es el ADN del Real Madrid.

Y si pierde es por falta de actitud, porque los jugadores tienen "la barriga llena", que es una frase que no me gusta demasiado, o porque están viejos y hay que hacer una revolución. Pondré un ejemplo gráfico: el pasado 28 de mayo, no ha pasado tampoco tanto tiempo desde entonces, el Real Madrid ganaba contra todo pronóstico (porque ésta es otra: el Real Madrid, que es con diferencia el que más gana, siempre lo hace contra todo pronóstico) su decimocuarta Copa de Europa ante el Liverpool. Era, si no me equivoco, exactamente el mismo equipo salvo Bale e Isco, que ya no están, y Tchouameni y Rüdiger, que han llegado con la nueva temporada. Quiero decir que hace 233 días nadie tituló con "El Real Madrid conquista en París La Decimocuarta con cuatro jugadores de adorno", pero hoy, después de perder (bien perdido) ante el Barcelona en un torneo irrelevante como es la Supercopa de España, algunos titulares van por ahí. Hace doscientos días, Hazard, Vallejo, Odriozola y Mariano estaban también de adorno, pero entonces nadie los echó de menos porque se había ganado otra Copa de Europa. Habría tenido un mérito periodístico enorme salir al día siguiente de la consecución de La Decimocuarta con una portada que advirtiera de eso, por ejemplo: "Campeones de Europa con cuatro jugadores de adorno". Ojo, atención, que ahora el problema va a ser que Ancelloti no cuenta con Vallejo, Odriozola y Mariano.

Hoy, por cierto, nos encontramos nuevamente ante una plantilla envejecida y con futbolistas que han de ser reciclados cuanto antes, pero esos mismos jugadores envejecidos y que conviene reciclar ganaron hace 5 meses otra Supercopa de Europa, es probable que conquisten un Mundial en el próximo mes de febrero y en octubre vencieron por idéntico resultado al de ayer, 3-1, a este mismo Barcelona. Es difícil ser el Real Madrid, siempre digo que no resiste su propia imagen en el espejo. Por ejemplo, con lo de las finales: "El Real Madrid no juega las finales, las gana". Es imposible que esa frase, que es más cierta en el caso del Madrid que en cualquier otro caso, no acabe volviéndose contra ti: ¿Qué se espera del Real Madrid, que gane todas las finales que dispute desde ahora y hasta la eternidad? Yo he visto al Madrid perder muchas finales, pero lo he visto ganando muchas más de las que ha perdido. Por lo demás, ¿qué es mejor, perder una final de Copa de Europa o una de Supercopa de España? Como dijo Rexach en 2015, la Supercopa de España no vale para nada. Y es cierto, no vale para nada, Charly tenía razón.

Lo que pasó anoche no es nada de eso o, a lo mejor, es de todo un poco. Pero si tiene que ver realmente con algo es con la necesidad perentoria que tenía el Barça de ganar un título, el que fuera, después de dos años de sequía deportiva. En los últimos siete, el Real Madrid ha ganado 4 Copas de Europa, 3 Ligas, 3 Mundiales y 3 Supercopas de Europa, no está mal, ¿no? Las Supercopas de España ni las cuento. Lo que sucedió anoche tiene que ver con dos errores absolutamente groseros en defensa que, con el 2-0 al descanso, condenaron definitivamente al Madrid. Porque este equipo es así, se motiva ante los mejores y en las grandes citas. Desde que tengo uso de razón vital y profesional he visto al Real Madrid reinventarse un millón de veces, recuperarse, resucitar. Y he visto a los antimadridistas ese mismo millón de veces enterrándolo. Ahora, según los agoreros, el Madrid va a perder con el Villarreal y, después de quedar apeado de la Copa, caerá también en San Mamés, lo que, unido a la victoria del Barça, dejará al equipo blanco a 6 puntos de los culés. Crisis. Y lo que yo digo es lo que dijo Florentino en El Chiringuito, "tranquilos". ¿O pensáis en serio que el león está durmiendo porque no ruge?