¡Aleluya, alguien le dijo la verdad a Gavi!

Ayer se produjeron dos declaraciones que me llamaron mucho la atención, una de Rodri sobre Luis Enrique (o, por mejor decir, indirectamente sobre Luis Enrique) y otra de De la Fuente sobre Gavi, ésta sí directísima. Lo que, desde una posición de fuerza puesto que él sabe que ahora mismo es un jugador imprescindible, vino a decir Rodri es que con Luis Enrique faltó un plan B: "Quizás es cierto que antes teníamos muchos jugadores del mismo perfil y necesitábamos otras alternativas y jugadores con otras características". También habló de su posición como defensa central, que está claro que no es la suya pero a la que tuvo que readaptarse en pleno Mundial porque el seleccionador, al parecer, no confiaba en los futbolistas que él mismo había convocado, pero esa opinión me parece menos relevante puesto que Rodri lo hizo fenomenal, pero lo otro, lo de que quizás habría sido bueno que España hubiera contado con jugadores de otro perfil, o sea un plan B, sí me parece destacable porque sugiere que dentro de la selección se habló de eso, que probablemente lo comentarían los jugadores entre ellos, y es un hecho que a Luis Enrique se le dijo, y en reiteradas ocasiones además, desde fuera. Lo que me lleva a una segunda reflexión, que no es otra que el sentido de la propiedad privada que en ocasiones tienen algunos seleccionadores sobre el equipo de todos, algo tan público como la selección nacional.

Hoy oía a un oyente decir en Fútbol EsRadio que ve a De la Fuente como un seleccionador acomodaticio y que prefiere hacer lo que dice la prensa para evitarse problemas. Yo, por ahora, no he detectado lo que sí ha notado este oyente, aún me parece demasiado pronto, pero tan malo es plegarse como blindarse, tan malo es escuchar demasiado como no hacerlo nunca. Luis Enrique, que es de la escuela de Clemente, se quedó con España, la "secuestró", la hizo suya, se blindó, se rodeó de palmeros que le reían todas las gracias, incluso la ocurrencia de convertirse en streamer, y lo pagó la selección, lo pagó España, lo pagaron todos los aficionados españoles. Lo del plan B era un secreto a voces pero como Luis Enrique sabe más que nadie hizo lo que quiso, llevó a Eric García para no ponerlo, convocó a Ansu Fati para no alinearlo, se corrigió a sí mismo retrasando a Rodri y no llevó a futbolistas que sí podrían haberle ofrecido a España otros registros diferentes. Al llegar, Luis Enrique dijo que iba a evolucionar a la selección y acabó involucionándola. Eso sí, una vez eliminada por Marruecos, siguió colgando fotos en su perfil de Instragram como si nada. Utilizó a España, se apropió de ella, luego la tiró y siguió con su vida. No admitió el debate aunque, por lo que ha dicho Rodri, lo tenía dentro de la concentración.

Lo que De la Fuente ha dicho sobre Gavi me parece sorprendente porque, siendo algo que ve todo el mundo, como lo del famoso plan B, nadie se ha atrevido a decirlo, salvo algunos periodistas que se pueden contar con los dedos de una mano. Ayer De la Fuente dijo que Gavi tiene comportamientos que no son beneficiosos ni para él ni para el equipo y que tiene que corregirlos. A eso, añado yo, se le llama madurar. Me parece importante que alguien le diga a Gavi la verdad, y más aún desde una posición tan privilegiada como la de seleccionador nacional, porque me tengo la impresión de que en Barcelona nadie se atreve a hacerlo, no vaya a ser que el chico o su entorno se lo tomen a mal y decida irse a la Premier. Gavi es buenísimo para lo que hace Gavi, sinceramente no creo que vaya a desequilibrar nunca un partido pero el chico es tenaz, un torbellino y un dolor de cabeza para el rival. A diferencia, por ejemplo, de Vinicius, que ha tenido que madurar en un ambiente absolutamente hostil, a Gavi le han diseñado un camino de rosas al que contribuye, y de un modo destacado además, la permisividad arbitral española. Gavi parte, reparte y se queda siempre con la mejor parte y lo que yo creo que sugiere De la Fuente es que alguien tiene que decirle cuanto antes que lo que se le consiente aquí no van a permitírselo fuera y que, por lo tanto, tiene que aprender. En esto De la Fuente ha sido valiente, con Ramos fue cobarde. Una de cal y otra de arena. Pero, al menos, con un Plan B.